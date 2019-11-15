「這不是我百年後想看到的…」　宋楚瑜曝參選理由





▲宋楚瑜五度參選總統。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

距離2020總統大選投票日倒數兩個月，親民黨主席宋楚瑜13日上午宣布第5度角逐總統大選，由於之前角逐總統皆失利落馬，引起部分人質疑，為什麼要「明知不可為而為之」？對此，宋楚瑜15日回應，9月17日以前沒有抱持再選的想法，但看到原本希望選的人都沒去領表，希望讓台灣人民有第三種選擇，所以選擇自己跳出來。

宋楚瑜15日接受政論節目《新聞面對面》專訪，被問到「明知不可為而為之」，他表示，對於參選這一次總統大選，他的內心有很多的掙扎；自己發表參選聲明的那一天就說過，他在9月17號之前，幾乎沒有任何希望，也沒有這樣的追求，是到了連署的最後截止日之前才發現，所有原來希望去參選的人，都沒有去領表。

宋楚瑜說，這代表他原本希望有3、4個不同參選人競爭，使人民可以做選擇的想法，最終沒有實現，還是只有兩組。「坦白說，大家對藍、綠這樣子持續的對抗，對台灣不是一件好事。」綠營形成一種「對岸在打壓台灣人」的訴求，另外一方面就是「本省所謂新貴在打壓外省人」，這種族群的對抗，假如真正社會動員起來，這是一個非常危險的！雖然不可能變成武裝對立的內戰，但是形成這樣子未來的族群之爭的話，這是一個非常危險，台灣將永無寧日，這不是我們所看到的。

宋楚瑜說，他在台灣生活70年以來，看到台灣逐漸化解很多這方面的衝突，但是每到了選舉的時候，大家用這種方式在那邊做社會動員、做族群的這種撕裂，「這不是我認為我百年之後所希望看到的台灣，所以我願意跳出來，願意思考一下，到底怎麼樣讓人民有一個第三個選擇？」

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