新名單韓粉傻眼「吳敦義要他陪葬」！謝龍介成人質墊底：若當選就參選黨主席

▲墊底改列第15名，謝龍介：若衝進去我就參選黨主席。（資料照／記者湯興漢攝）

記者許力方／台北報導

國民黨不分區立委名單引發黨內爭議，15日加開中常會重新調整，黨主席吳敦義從第10名退到第14名，「韓系大將」台南市議員謝龍介則從第12名壓底至第15名。資深媒體人謝寒冰批評，吳敦義擺明告訴韓粉「你們敢弄掉我，就是要謝龍介陪葬…」謝龍介在台南開講時宣告「我在15名，如果衝得進去，那我就宣布參選黨主席。」

國民黨15日調整不分區立委名單，金管會前主委曾銘宗改列第1名，「馬系」前總統發言人陳以信和過去被視為「連系」的李德維雙雙擠進前12名安全名單，吳敦義則退到第14名，謝龍介則在第15名，前陸委會副主委張顯耀第17名。不少韓粉看傻眼怒批「謝龍介還是在吳敦義後面？」「吳就是要拉龍介墊背」、「謝龍介還是抬轎角色」、「龍介好慘」！

▲吳敦義出面說明最新不分區名單「這2年多我是最窮最苦的黨主席」。（圖／記者李毓康攝）



挺韓的名嘴謝寒冰也說，從來沒看過一個當過立委、縣長、市長、行政院長、副總統的人這麼想回鍋當立委。如今新名單吳敦義14、謝龍介15…「假設這是真的，吳主席擺名告訴韓粉『你們敢弄掉我，就是要謝龍介陪葬…』」

對此，謝龍介15日下午在台南參加庶名直播活動時提到，不分區名單調整過程中看得到中央重視地方區域性的平衡，南部很久沒有立法委員了…不管主席排第幾名，他可以不當立委，繼續為國民黨奮鬥；這次是因為有韓國瑜的推薦，參加了不分區立委，他呼籲大家，再不滿意國民黨，有恨有氣，政黨票還是要投下去，「國會過半，韓國瑜當總統才不會跛腳」，如果他第15名還衝得進去，「那我就宣布參選黨主席。」

國民黨發言人歐陽龍則回應，如果國民黨在明年立委選舉取得過半席次，需要有能力有經驗的從政者爭取院長一位，真正讓韓國瑜順利執政，若把吳敦義從不分區名單拿掉，「還有誰能當稱職的立法院長？」所以吳當仁不讓。至於謝龍介第15名，黨中央是相信韓粉會更努力拉票，讓排第15的他當選。

▼國民黨不分區立委完整名單。（圖／國民黨提供）

