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郝龍斌臉書再開炮　喊話吳敦義：退出不分區才能挽救國民黨

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記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委名單引發爭議，15日召開臨時中常會，調整不分區名單，國民黨主席吳敦義從第十，退到第十四。中常會結束之後，國民黨副主席郝龍斌隨即在臉書上公布在中常會上的談話，並表示「吳主席退出不分區名單，才是挽救國民黨困境根本之道」。

郝龍斌表示，自從國民黨不分區立委提名名單公布以後，引起非常強烈的民意反彈，有人形容這是場民意海嘯，影響了政黨的形象，也讓吳主席聲望受損。

郝龍斌指出，曾不只一次在公開場合講過，以吳主席的歷練、經驗，以及九合一的勝選，列名不分區、爭取立法院長，絕對是合格的，黨內也應該看不出有誰更適合。

▲國民黨臨時中常會,吳敦義出面說明最新國民黨不分區名單。（圖／記者李毓康攝）

▲吳敦義出面說明最新國民黨不分區名單。（圖／記者李毓康攝）

郝龍斌認為，以目前狀況，吳主席即使從上次排名第十再改到排名第十四，還是爭議不斷，政黨會受傷，吳主席聲望還是會受損。所以我願意做一次烏鴉，嚴肅、誠懇地建議吳主席退出不分區提名名單，只有這樣才能挽救國民黨避免一些爭議中的議題，也才是解決問題的根本之道。

郝龍斌強調，當前黨主席最重要的職責，就是贏得2020總統勝選與國會過半，期盼透過吳主席的智慧與決斷，真正能讓吳主席帶領所有同志爭取大選勝選，爭取國會過半。

郝龍斌也說，同意有些同志們所說，整件事對吳主席非常委屈，但我仍希望吳主席做出明智的決定，為了黨的勝選再委屈一次。

儘管郝龍斌在中常會上表態「所以我在這裡做一個烏鴉，而且我誠懇地建議吳主席退出不分區的提名、這個名單」，但針對媒體提問郝龍斌要求退出不分區，吳敦義會後受訪仍強調「沒有這回事」。

國民黨不分區立委名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗
2. 前警大教授葉毓蘭
3. 前立委李貴敏
4. 退將吳斯懷
5. 前立委鄭麗文
6. 全國農田水利會長林文瑞
7. 屏東縣黨部主委廖婉汝
8. 前立委翁重鈞
9. 高盛集團前總裁吳怡玎
10. 前總統府發言人陳以信
11. 中常委張育美
12. 中常委李德維
13. 台商溫玉霞
14. 黨主席吳敦義
15. 台南市議員謝龍介
16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜
17. 前陸委會副主委張顯耀
18. 國民黨全國黨代表牛春茹
19. 國民黨中常委范成連
20. 心理諮商師李玉蟬
21. 國民黨中常委曾文培
22. 前台北榮總護理部主任王桂芸
23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華
24. 國民黨中常委侯佳齡
25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文
26. 會計師邱素蘭
27. 台灣勞工總工會理事長王裕文
28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭
29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫
30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕
31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章
32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如
33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華
34. 國民黨組發會主委林有志

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