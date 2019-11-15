用「以核養綠」實現非核目標！韓國瑜承諾：當選會改善「五缺」問題





▲韓國瑜、馬英九同框出席「蔡英文錯誤的能源政策記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前與馬英九一同出席「能源政策」記者會，對蔡英文政府過去3年多的能源政策提出質疑。韓國瑜15日晚間在臉書承諾，若當選總統要與前行政院長張善政檢討錯誤能源政策，改善「五缺」問題，聰明政府應用以核養綠逐步實現非核目標。

韓國瑜全文如下：

【要不要把經濟部遷往火力發電廠旁邊？】

我日前和馬英九總統一同出席國政顧問團召開的「能源政策」記者會。民進黨執政這三年多來，空氣污染嚴重、2017年發生815全台大停電、2018年又發生頻繁跳電問題，都是現今發電過度依賴集中火力機組的緣故，造成能源供應穩定性無法分散的結果。

更令人錯亂的是，台中火力發電廠正在規劃增加機組，又發現有汙水處理問題而受到裁罰。正當地方首長在拚命努力防治空汙的同時，卻無法阻止中央錯誤能源政策所造成的地方危害。

#國家能源是基本民生不是選舉口號

#美國商會白皮書指出台灣缺電問題

台大風險社會與政策研究中心指出明年電價可能需要漲足 6% 才能反應發電成本，因為台電截至2019年上半年已經虧損高達新台幣297億元，國家發電成本日益增高，未來一定會反應在消費者身上，現在執政黨繼續為了選票凍漲電價，只是將債務轉嫁到未來下一代的身上。

#是人民公投看不下去

#以核養綠讓電業法解套

我不知道為什麼經濟部還有臉提到電業法。電業法95-1條，俗稱的2025年非核家園條款，完全知道就是欺騙人民，被公投打臉後才趕緊修法。去年人民用公投通過以核養綠，明確告訴政府我們已經受不了燒煤發電的空汙。鄉親告訴我這幾年來窗台灰塵擦都擦不完，請經濟部的高官來視察火力發電廠附近的小學，看看我們的孩子在什麼樣的環境下長大？

我承諾，如果當選總統後，與張善政前院長會立即檢討錯誤的「能源政策」，打造友善的投資環境，改善「五缺」問題。我要強調，我們都認同非核家園是我們共同的目標，我們要大力發展綠電，但不是用謊言和躁進的政策做表面文章。聰明的政府應該與科學的技術雙軌並行，用以核養綠逐步實現非核目標，而不是為了某些目的咨意妄行，拿人民健康和荷包開玩笑。

我最後還是要問一句，請問民進黨執政這四年，台電藏起來的電找到了嗎？還是要繼續罔顧國家科技發展的現實以及工業民生的需求，抱著錯誤的能源政策讓全民用健康和高昂的電費來買單呢？