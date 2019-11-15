下訂藍黑拼接外套！一翻背面…簡體字印「5元洗车」秒傻　網笑炸：制服來了

▲嗯？這是同一件外套嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

想買外套卻意外得到一件洗車制服！一名男網友日前在網路上看到一件深藍色的外套，賣家PO衣服正反面的照片，吸引原PO下訂，「今天拿到貨之後，拆開後就傻眼了……」，雖然size對了、顏色也算對了，但一翻過來背面，上面居然印了「5元洗车（車）」的字樣，讓他直呼「我又沒開洗車店，給我這件做啥！」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出3張照片，文中表示，12號的時候，他在某拍賣網站上看到某件深藍色外套，覺得蠻好看就下訂，「買前我還有看圖中的藍色背面圖，背面都正常，然後才下訂」。結果拿到貨、拆開後就傻眼了，「顏色稍微對了，Size也對了，就是背面不對，槓！我又沒開洗車店，給我這件做啥！」

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▲外套的網拍圖片，拼接設計感覺相當帥氣。（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看照片，只見賣家PO出的男用外套看起來是防風材質，整件黑色拼接深藍色的設計相當有型，看上去簡單又俐落。但原PO收到的外套，除了材質看起來不太一樣，差最多的就是背後多了4個大字，「5元洗车（車）」，其中1個字還是簡體字，穿上去瞬間就能當洗車小弟。

▲啊送來怎麼是5元洗車的制服外套啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

不過原PO事後也說，他跟賣家反應後，店家有誠心誠意的道歉，說衣服是廠商送錯批，願意幫他退貨處理，「好吧，我認了～」就有網友好奇，原PO是不是買臉書廣告的商品，畢竟臉書上有很多商品都是地雷，原PO則說自己是在一個知名拍賣網站上買的，「臉書能信嗎？台灣還有很多天才的，別想太多。」

看到照片後，不少網友紛紛笑噴，「創業就是這麼突然」、「可以改行了，發財靠這次了」、「會不會是上帝幫你開了另一扇窗……改行做汽車美容看看」、「洗10台車才$50」、「喂！那個誰，快來洗車啊！還PO文，後面還有一堆車等你洗呀」、「你的制服來了」、「賺到了～加字不加價勒！哇哈哈哈哈哈哈！」

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