白車硬卡賣場「上下貨區」！孕婦勸無效...車主甩頭走人：我現在要進去買

▲ 白車硬卡上下貨區車位 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

有些賣場會設立臨停的「上下貨區」，供需要的消費者使用，以免推著太重的貨物走太遠，很不方便。一名孕婦今日就在此區等車子來上貨，沒想到一輛白車直接插進來卡位，車主還不理她的解釋，堅持自己現在就要去賣場購物，堅決要把車停在此位。網友們看完都怒了，紛紛祭出各種懲罰方法應對。

「人怎麼可以這麼不要臉？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中氣憤發文，她表示今日去IKEA採購一番，結完帳就推著超重的貨到出口的「顧客上下貨區」等車子來載。沒想到這時一輛白車直接插進車位，看似要長時間停放，讓她傻眼。

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白車車主下來後，原PO詢問她是否是要上貨，對方表示「我現在要進去買啊！」原PO解釋，這個車位是專門方便顧客上下大型貨物用的臨時車位，才不會推著家具走太遠。怎料對方卻沒有要讓的意思，還說前一個人也是這樣停，「我現在要進去買」，下秒就拉著兒子直接甩頭走掉。

「我傻眼，失敗的教育，完全不識字還不講理，等妳進去買完再來上下貨何必要畫這個格子？」原PO表示他們的貨是真的很重，自己又懷有身孕，需要這個位置減輕負擔，無奈那位媽媽的反應刷新她三觀。

▲網友傻眼 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們紛紛嘆氣表示，「別人吃大便她也要吃大便嗎」、「她可能要搬空整間店吧」、「正常，台灣人貪自己方便」、「如果賣場肯公佈缺德心照片，應該會好一點」。

其他過來人則表示，如果遇到這種情形，可以跟IKEA檢舉，業者馬上就會廣播。另一名網友則說，他只要遇到像這樣自私的車主，就會默默把鐵圍欄搬過去放在車子周圍，以示提醒。

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