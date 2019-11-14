阿桑牽「鎖龍頭機車」快跌倒！她幫忙移：腰要斷　對方媳婦出現一講傻眼了

▲原PO說，當時阿桑無力、感覺快摔倒，牽著一台龍頭鎖住的摩拖車。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享幫一名阿桑移機車，後來聽到對方媳婦說的話，讓她超級傻眼，「老娘腰都快斷了！」但其他人大讚原PO很好心，「雖是徒勞，但妳還真善良。」

「我要抱怨，抱怨自己太好心…」原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，買菜回程遇到住同一個巷子的阿桑，看著對方無力、感覺快摔倒，牽著一台龍頭鎖住的摩拖車。她分享和阿桑的對話：

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原PO：阿桑，妳怎麼沒鑰匙？這樣怎麼牽得動啦？

阿桑：我兒子把鑰匙拿出去了。

原PO：妳要牽到哪裡？

阿桑：對面啦。

▼原來阿桑患有失智情形。（圖／示意照／取自免費圖庫pixabay）

原PO表示，於是她使出吃奶的力氣，花費了一些時間，終於完成阿桑的需求；此時，一名小姐下來看著她說「我媽怎麼了」？

原PO把經過敘述給對方聽，「這時…她拿出阿桑口中被她兒子拿走的摩托車鑰匙，跟我說『我婆婆失智了，以後妳不要理她』」；此時，對方又用那把傳說中的鑰匙，打開摩拖車的龍頭，輕鬆騎回她在數分鐘前移出來的地方，「靠，老娘腰都快斷了。靠，手到現在還脹痛。」

對此，其他人留言，「雖然很O，但是妳不是幫助她了嗎？失智的人就是需要人家多關懷她。如果我是妳，我一定還會再幫她，有幾次就幫幾次」、「別灰心，妳的幫忙讓阿婆當下開心一下，也是功德一件」、「雖然很無言，不過還是很謝謝您的好心」、「好心會有好報的。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！