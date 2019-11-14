幼兒園冬季運動服「1套1200」　老媽愣住：還不能單買...過來人教戰守荷包

▲整套冬季運動服「不能單買」這件事，讓不少家長苦惱。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

都說私立幼兒園費用高昂，每到註冊時節，總是一片哀號，但除了學雜費外，背後還有更多名目，逼家長們掏出荷包。隨著冬天的腳步逼近，幼兒園半強迫購買冬季運動服，一整套要價1200元，還不能單買，讓母親相當傻眼。

「真心覺得幼兒園的衣服貴！」女網友在爆怨公社發文感嘆，由於這周開始換季，幼兒園要求小朋友們，星期三和五要穿冬季運動服，而一套三件式包括上衣、長褲及外套，費用總共1200元，園方也強調，「冬季運動服不單賣，請家長妥善保管喔。」

請繼續往下閱讀...

▲小朋友一周會有兩天需要穿到。（圖／翻攝自爆怨公社）

對於這個公告，母親直言，「算是半強迫購買了吧！今天就貼說要換季，必須穿長袖的運動服；重點是，不能單買，也就是說要是上衣破損，很抱歉！必須得購買整套三件式。媽媽我覺得很貴，不是買不起，只是為什麼不能單買？現在幼兒園都這樣嗎？」

po文讓眾家長心有戚戚焉，但也見怪不怪了，「三件式，還是背心說要1800的媽媽飄過，一樣不能拆買」、「從以前就這樣了」、「幼兒園的服裝真的貴，冬季制服2500，冬季運動服1600；夏季運動服+制服1200」、「私立有的都這樣...最貴一整套快3000」、「媽咪，看完你這篇，我要哭了！我孩子冬季制服5200啊」。

▲所以說養小孩不容易啊。示意圖，與本文無關。（圖／記者姚南宏攝）

當然，許多家長也覺得扯，直言「我大兒子私幼，沒有一定要校服，我沒買；小兒子公幼，只要買一件班服120元」、「我們的也不能單買，有點困擾」、「不能單買這就比較誇張了」。

不少過來人則分享經驗談，「我們家的穿了6個孩子，所以都不用買」、「要不去社團買二手，或買整套去社團賣掉你不需要的」、「如果真的不想買 ，問看看是否有畢業的哥哥姐姐衣服可以給你沿用」、「不能單買的話，看要不要在Line上創個家長群組，大家一起合湊買1件400，小孩子size應該都差不多」。

另外，也有網友解釋，學校跟廠商訂購，就是一套一套訂，其實學校也是為難，不然能單賣他們也沒差，只是數量少，廠商沒辦法幫忙這樣追加。

►生火了！連我媽都用到發光