一早滑臉書！咖啡杯貼「有些紅線罰900」竟神算　出門看…雨刷夾紅單秒心冷

▲欸！這是什麼神算咖啡廳？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「一早起床出門就刷一波心冷，你是賣咖啡還是算命的？」一名男網友表示，早上起床滑臉書的時候，看到友人買了一杯咖啡，杯子上的貼紙寫著今日語錄「不是每條紅線 都能帶來好姻緣 有些會罰九百元」。他本來不以為意，沒想到真的被開了一張罰單，讓他直呼「我朋友一大早算命算自己就好，算我幹嘛啦！」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出2張照片，只見友人去買咖啡，店家似乎都會在杯子上貼一張當日金句或語錄，而友人拿到的是「不是每條紅線 都能帶來好姻緣 有些會罰九百元」。另外一張照片，則是原PO拿著一張「違規停車 逕行舉發」的900元罰單照，文中心冷直呼「你是賣咖啡還是算命的？」

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▲原PO一早看到友人的「紅線預言」咖啡。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一出門就真的拿到罰單。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO還在留言處補充說明，「這是我朋友買的咖啡，早上起床滑一下臉書看到他po咖啡的文，然後我出門上班就看到我的雨刷夾著一張這個」、「所以應該罵我朋友一大早算命算自己就好，算我幹嘛啦！」最後還自我安慰，「沒事啦，我活該。」

貼文才PO出4個小時，這個巧合兼神算馬上吸引1.6萬多人按讚，網友紛紛笑噴留言，「這不是月老的紅線，是警察的」、「正職賣咖啡，副業在算命」、「咖啡店長：略懂大數據算命」、「笑死，買咖啡送籤詩」、「這是籤詩，老天爺一早就提醒你了。你都不聽。」

許多人則是瘋求這間咖啡廳的位置，「麻煩給我大師的地址啊！我要喝咖啡，不是……是要算命」、「咖啡哪裡買，我也要去買會算命的咖啡」、「求咖啡店在哪」。不過原PO只能哀怨地表示，「我已經不想知道朋友咖啡哪買的了」、「一個晚上2張真的滿悶的。」

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