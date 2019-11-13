木頭尪難得嘴甜！神比喻反轉千人笑炸「誰是鼠？」　她眼神死：還是閉嘴吧

▲老公平時不太會說情話討老婆開心。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者張嘉晏／綜合報導

一名人妻抱怨先生老是不會對他甜言蜜語，好不容易日前學乖，終於有所表示，內容卻讓人哭笑不得。對此網友們都笑問「所以誰是鼠板，誰是老鼠？」不過也有人認為至少老公盡力了，以後還能慢慢學習。

「我老公是北七。」一名女網友日前在臉書貼出翻白眼的貼圖，她表示老公平時很木頭，不太會主動講些甜言蜜語哄她開心，也時常被她唸嘴巴要甜一點。

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「可是我們的心是甜蜜蜜黏在一起。」沒想到某日老公突然開竅，原來他要去蘆洲工作，太太聞訊後沒打趣地表示「是喔，好遠喔」，他才趕緊說出這句話安撫太座。只不過他隨後又補充2句比喻，「就跟黏鼠板一樣，永遠不分離」、「就算是除膠劑也除不盡我們的愛」，奇葩譬喻讓老婆眼神死，勸他還是閉嘴好了。

▲木頭老公說情話，結果整組歪掉 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，至今已經吸引了近4千名網友按讚，笑翻表示「假抱怨真放閃」、「這個有點太黏XD」、「他是不是吃錯老鼠藥」、「不鳴則已，一鳴驚人」、「誰是鼠板，誰是鼠」、「他知道黏鼠板的結局嗎」、「我覺得還不錯啊」。

還有一派網友要原PO別太苛責了，有總比沒有好，「妳可以繼續調教啊」、「不錯了，要我想還不見得想的出來」、「不知道哪怪怪的，但是至少盡力了」、「也是一種心意啦！繼續努力」。

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