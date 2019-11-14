蘇貞昌：公費流感疫苗15日起三階段施打！高峰期前施打可獲保護力





▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應冬季流感季節來到，行政院長蘇貞昌14日在行政院會中表示，今年度公費流感疫苗將分三階段施打，15日起首批施打對象為國小至高中學生及醫事人員。冬季流感預計明年1月進入流行期，在高峰期前施打，可獲得一定保護力。

蘇貞昌表示，冬季流感季節即將到來，要預防流感，接種疫苗是最具效益的方法，4月初就核定從108年起，將公費流感疫苗升級，全面採用四價疫苗，政府投入加倍的經費（共14.5億元，比往年增加近8億元），提供更完善的疫苗保護力（比三價疫苗多了一種疫苗株的保護），讓6百萬國民健康更有保障。

蘇貞昌提到，今年公費流感疫苗雖因全球流感疫苗製造生產及供貨時程延後，以致分3階段施打。他說明，明天起首批施打對象為「國小至高中學生及醫事人員」，12月8日起為「65歲以上長者及學齡前幼兒」，至明年1月1日起為其他公費對象。

蘇貞昌強調，有人擔心太晚打疫苗，缺乏保護力，是不是要放棄公費乾脆自費施打疫苗，請衛福部持續協調疫苗廠商交貨狀況外，也請加強宣導，冬季流感疫情在明年一月才進入流行期，只要在明年春節前後的流感高峰期前施打，即可獲得一定保護力。

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