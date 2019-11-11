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戒菸肺炎週　疫苗保肺戒菸強身健康不「肺」力

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▲台南市立安南醫院配合世界肺炎日等，舉辦「戒菸肺炎週」活動，林聖哲副院長在內等10位主管，一同手持無菸標語宣誓戒菸永保強身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院配合世界肺炎日等，舉辦「戒菸肺炎週」活動，林聖哲副院長在內等10位主管，一同手持無菸標語宣誓戒菸永保強身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院配合11月12日世界肺炎日、13日捕糖達人病友會暨世界糖尿病日、15日流感疫苗施打，特於11至15日在第一醫療大樓1樓大廳舉辦「戒菸肺炎週」活動，11日上午林聖哲副院長在內等10位主管，一同手持無菸標語宣誓戒菸永保強身。

▲台南市立安南醫院配合世界肺炎日等，舉辦「戒菸肺炎週」活動，林聖哲副院長在內等10位主管，一同手持無菸標語宣誓戒菸永保強身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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此外，院方亦貼心安排包含家醫科陳泓毓醫師主講「愛肺一針護您一生」與洪嘉隆醫師主講「遠離菸害戒菸強身」2場講座，讓來院的病人及家屬對於肺炎、戒菸及疫苗等議題有更清楚概念，還有互動闖關活動可A獎品又能長知識。

活動現場由家庭醫學科、胸腔內科、新陳代謝科、放射腫瘤科、腎臟科醫護團隊一併推廣肺炎疫苗醫病共享決策（Shared Decision Making，SDM），由臨床人員和病人共同參與醫療照護，達成醫療決策共識並支持病人做出符合其偏好的醫療決策，提昇「以病人為中心」的醫療水準，以促進醫病相互尊重。

根據衛福部最新統計資料顯示，全球每年因肺炎致死的五歲以下兒童超過200萬人，其中由肺炎鏈球菌所致者竟高達80萬人，「肺炎鏈球菌專家委員會（Pneumococcal Awareness Council of Experts，PACE）」為使各國衛生當局重視肺炎威脅並推廣接種疫苗以有效預防，故全球對抗兒童肺炎聯盟（The Global Coalition against Child Pneumonia）特將11月12日定為「世界肺炎日」。

▲台南市立安南醫院配合世界肺炎日等，舉辦「戒菸肺炎週」活動，林聖哲副院長在內等10位主管，一同手持無菸標語宣誓戒菸永保強身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林聖哲副院長致詞時表示，由於感染侵襲性肺炎鏈球菌後，會造成肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重合併症，且可能殘留後遺症。依據疾病管制局2008年至2011年侵襲性肺炎鏈球菌感染症監測資料顯示，5歲以下幼兒及65歲以上長者為兩大高感染族群，幼兒又以2至5歲為最多，每年約98至159人感染，其中1至5人死亡 (致死率約2.7%)，而75歲以上長者每年約126至189人感染，其中36至63人死亡(致死率約28.1%)。疾病管制局提醒，要預防肺炎，最方便有效的方法就是施打肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗。

家庭醫學科主任蔡忠紘醫師說，每年11月12日為世界肺炎日，在台灣，肺炎死亡率逐年攀升，短短10年內成長兩倍，在國人十大死因排行裡甚至超越腦中風成為國人健康第三大殺手，死亡率高出日本及韓國，更是美國的6.4倍，死亡患者中竟有高達9成為65歲以上年長者。據民國106年統計顯示，年長者肺炎疫苗接種率遠較先進國家低，美國65歲以上長者施打率達63.6％，但台灣卻只有15.2％！家庭醫學科陳泓毓醫師在「愛肺一針護您一生」講座中也提到，大多數民眾會記得帶長者施打流感疫苗，卻忘了還可以接種肺炎鏈球菌疫苗，不但可以降低肺炎鏈球菌的感染危險，甚至進一步預防肺炎！

▲台南市立安南醫院配合世界肺炎日等，舉辦「戒菸肺炎週」活動，林聖哲副院長在內等10位主管，一同手持無菸標語宣誓戒菸永保強身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，罹患肺炎鏈球菌感染的危險族群，包括有65歲以上的長者、三高慢性病患、以及吸菸與慢性肺病患者。其中有吸菸的癮君子，國外研究發現，與不抽菸者相較，吸菸者感染侵襲性肺炎鏈球菌機率高出四倍之多。家庭醫學科洪嘉隆醫師在今天「遠離菸害戒菸強身」的講座中提到，菸害影響全身健康，一手菸二手菸三手菸害甚至影響全家人健康。戒菸光靠意志力並不容易，尋求專業的醫療協助與門診戒菸治療，才能輕鬆的戒菸成功，保護肺部與全身健康。

值此世界肺炎日，安南醫院家庭醫學科的醫師們同時提醒大家，天氣逐漸變冷，流感季即將來臨，流感病毒會破壞呼吸道上皮、降低黏膜免疫力、讓細菌更容易入侵人體造成肺炎，65歲以上、三高慢性病、吸菸與慢性肺病的成人都屬肺炎高風險族群，除了接種流感疫苗，千萬記得務必要同時戒菸，並接種肺炎疫苗，才能獲得百分百的保護力。

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