宋楚瑜老將再戰2020　韓國瑜：自己會全力以赴

記者黃巈禾／台北報導

國民黨2020年總統大選「韓張配」出爐後，國民黨總統參選人韓國瑜13日與前總統馬英九召開記者會，宣示蔡政府錯誤的能源政策。針對親民黨主席宋楚瑜宣布角逐總統大位，韓國瑜會後受訪表示，在政壇上宋楚瑜是前輩，自己會全力以赴。

韓國瑜表示，宋楚瑜是國內幾十年來難得一見的行政長才，在台灣省長任內政績卓越、有口皆碑，政壇上宋楚瑜算是自己的前輩，非常尊敬宋楚瑜。

韓國瑜指出，台灣是一個民主自由的社會，參選是大家的權力，所有總統候選人把心裡對民眾的理想與關切，以及要做的事情與規劃，就坦誠地告訴民眾，獲得最多的選票，就是一場優質的選舉，在這裡只能夠祝福宋楚瑜，自己該努力的也會全力以赴。





▲宋楚瑜、韓國瑜。（圖／記者李毓康、羅婉庭攝）

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