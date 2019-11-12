年編4000萬改善消防設備　桃園仍有77所學校消防安檢未過

▲桃園有77所學校消防安檢未過，教育局長高安邦回應，有編列4000萬元的相關消防改善費用。（圖／擷取自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨籍桃園市議員萬美玲12日於市議會總質詢指出，桃園市總共有77所高中以下學校消防安檢不合格。其中，桃園區高中以下有36所學校，就有25所不合格，不合格率高達70%，問題嚴重。消防局長謝呂泉表示，學校消防設施不合格，會要求3到6個月期間限期改善，如逾期未改善，就會開單舉發。

▲消防局長謝呂泉表示，學校消防設施不合格，逾期未改善開單舉發。。（圖／擷取自網路）

萬美玲質疑，「市府一手開罰、一手卻不給經費改善」？這些消防安檢不合格的學校，教育局並沒有編列經費改善，教育局不能一直不去改善學校的消防設備，卻一直讓學校因為消防安檢不合格而被開罰，這種現象非但不合理！

▲桃園有77所學校消防安檢未過，市長鄭文燦應允以統籌方式整合處理，重點改善。（圖／擷取自網路）

萬美玲認為，學校被消防局開單，還不是學校自己要去繳納！因此，除了爭取消防相關修繕費用外，也要求消防、教育兩個單位加強橫向連繫，立即處理相關問題，該給經費就趕快給。不過，教育局長高安邦回應，教育局有編列4000萬元的相關消防改善費用。

市長鄭文燦表示，學校的消防設備一定要合乎標準，安檢也要徹底，市府將組專案小組，參考其他縣市作法，提出改善計畫，該編預算就編預算，並以統籌方式整合處理，重點改善，以達成消防安檢標準為原則。

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