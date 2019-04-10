▲桃園區藍立委提名民調大輸，詹江村臉書宣布支持萬美玲。（圖／擷取自詹江村臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，國民黨在桃園受理第2梯次的黨內立委提名登記，迄10日截止，登記第4選區(桃園區)的國民黨市議員萬美玲、詹江村，兩天前採以自辦民調方式速決提名人選，詹江村10日上午於臉書Po出「民調江村輸了一大截」為題，宣布全力支持萬美玲參選立委。桃園市黨部表示將在下午召開記者會，進行重要宣布。

詹江村10日於臉書Po出「民調江村輸了一大截」表示，國民黨在2020大選，需要團結，贏得勝選，希望他的支持者放下自我，在桃園市第4選區（桃園區），支持「萬美玲」競選立法委員。詹江村說，一路走來，他以打貪揭弊，問政剽悍，正義敢言稱著，也因此在全民調過程中，分析出來的結果，民進黨支持者，幾乎一面倒支持他的對手，女性選民也一樣是支持他的對手居多。

▲萬美玲將獲國民黨提名參選桃園區立委。（圖／擷取自萬美玲臉書）

而這是他自己選擇的問政風格，不能怪責任何人，選舉機制如此，願賭服輸，不帶走一片雲彩，祝福萬美玲立委參選人，未來正式2020大選能夠拔得頭籌，順利進入立法院。更感謝支持者長年給予的鼓勵跟陪伴，他不會氣餒，不會改其志，稟持初衷，熱誠依舊。

國民黨桃園市黨部於8日起一連3天，受理第2梯次的第2、第4及第6選區立法委員初選登記，將在今天截止登記，但已有黨內登記者自行發布提名人選。