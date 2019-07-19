國中女盪鞦韆「斷裂」重摔地　桃園市美女議員萬美玲籲改善 　

▲桃園國中女遭斷裂倒塌鞦韆重摔倒地，市議員萬美玲偕同里長到場現勘。（圖／萬美玲提供）

記者楊淑媛／桃園報導

放暑假了，各地公園成為大小孩嬉遊的地方。桃園市議員萬美玲19日指出，一名國中女學生，到桃園區後站陽明社區公園盪鞦韆時，鞦韆竟斷裂倒塌，造成她重摔倒地，雙腿嚴重擦挫傷，經急送醫院治療幸無大礙；事發後，萬美玲與里長到現場會勘，發現該鞦韆設施的施工品質大有問題，里民反應，附近公園遊具出意外，已不是第一次？

萬美玲說，該女生在盪鞦韆時，鞦韆竟然斷裂倒塌，可想而知，當下一定飽受驚嚇。該起公園意外發生於18日，地點位於桃園區後站的陽明社區公園內，該名女生當時開心的在盪鞦韆，熟料鞦韆竟突然斷裂倒塌，造成該女生當場重摔倒地，嚇得放聲大叫，引起公園內的民眾注意，緊急通知相關單位人員到場處理。

▲斷裂倒塌的鞦韆。（圖／萬美玲提供）

萬美玲獲悉後，與公園週邊的豐林里里長簡士強、福林里里長李瑞航、大豐里里長彭俊衡等3位里長，第一時間就到場協助，並會同區公所到現場會勘，發現該鞦韆設施的施工品質大有問題，鄰居也向其反映指稱，附近公園遊具出意外早就不是第一次？

萬美玲已要求區公所，進行全區公園遊具檢修，並將歷年標案及發包過程詳細交代，追查是否人謀不臧，一定要負起相關責任！