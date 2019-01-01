桃市63席第一高票美女議員　71萬補助款全捐社福團體

▲萬美玲議員以全市第一高票當選第二屆桃園市議員 ，長年關注兒少問題，選後將補助款全數捐給社福團體。（圖／翻攝自萬美玲粉絲團）

記者陳以昇／新北報導

2018年九合一選舉，國民黨籍桃園市議員萬美玲以2萬3901票，全市第一高票當選第2屆市議員，以選舉補助款一票30元計算，共可領到71萬7030元；萬議員長年關注兒少議題，認為「孩子的未來，你我的希望」，決定將補助款全數捐給6個兒少社福團體。

▼萬美玲議員以全市第一高票當選第二屆桃園市議員，人美心更美，將71萬7030元的選舉補助款，全數捐給6個兒少社福團體。（圖／翻攝自萬美玲粉絲團）

萬美玲曾連任3屆桃園縣議員，升格直轄市後，就當選第一屆桃園市議員，此次第二屆議員共有63席，她破紀錄的獲得2萬3901票，成為全市第一高票當選的市議員；依選罷法規定，選舉補助款一票30元，共可領71萬7030元。

萬議員在自己的粉絲專頁貼文「取之於社會，用之於社會」，認為每一張選票都是選民給的，選舉補助款應該回饋給民眾；選後除了印製春聯、謝卡外，決定將這筆71萬補助款全數捐給社福團體。

由於萬議員曾任桃園縣兒童少年保護協會理事長，長年關注兒少問題，認為「孩子的未來，你我的希望」，所以將補助款平均捐予藍迪兒童之家、天使心家族社會福利基金會、腦性麻痺協會、自閉症協會、少年之家及兒童少年保護協會，希望有更多弱勢的孩子受到幫助。

▼萬美玲議員以全市第一高票當選第二屆桃園市議員，人美心更美，將71萬7030元的選舉補助款，全數捐給6個兒少社福團體。（圖／翻攝自萬美玲粉絲團，下同）