保障民眾生命安全提升消防安檢能力　消防局辦消安檢查訓練

▲台南市消防局第五救災救護大隊，辦理提升消防安全檢查訓練，實地擴大檢查大型賣場消防安全設備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應年底採購及大型賣場等促銷期間，提升民眾至大賣場等大型群聚處所消防安全，台南市消防局第五救災救護大隊，11月4日辦理提升消防安全檢查訓練，並實地擴大檢查大型賣場消防安全設備。

消防局指出，檢查地點為永康區中華二路家樂福及觀雲社區大樓，現場由第五救災救護大隊長黃輝林率領安檢隊人員實地抽查各項消防安全設備，火警警報設備、自動撒水滅火排煙設備等均是檢查重點。





第五救災救護大隊大隊長黃輝林表示，消防局在局長李明峯率領下，秉持市長黃偉哲施政理念，「做得更好過得更好」，宣導市民做好自主消防、防火防災之工作，並持續加強火災預防及消防安檢。保障市民的生命財產安全，「消防預防做的好，市民安全沒煩惱」，是消防局不變的堅持。

大隊長黃輝林呼籲民眾，除了公共場所的消防安全重要外，市民居家安全需要市民自覺的保護，住宅用火警警報器經費負擔不重，對家庭防火安全卻能大幅提昇，希望市民都能考慮防火安全，居家多裝設住警器。另外天氣轉涼，民眾使用瓦斯熱水器，請特別留意通風安全，提高警覺，防止CO中毒，確保市民安全。

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