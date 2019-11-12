韓張配／張善政首日回防台北輔選立委　韓國瑜週三合體馬英九

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

2020大選進入關鍵60天，國民黨確定以「韓張配」對決民進黨「蔡賴配」，國民黨總統候選人韓國瑜的副手張善政將在成軍首日回防台北輔選立委，韓國瑜則是在周三與前總統馬英九「同框打蔡」，韓國瑜夫人李佳芬15日也將待夫出征前往日本，韓陣營分進合擊。

韓國瑜在11日正式宣布前行政院長、國政顧問團總召張善政是副手人選之後，隨即發動第一波攻勢，預計週三與國民黨超強母雞馬英九合體舉行能源記者會，針對蔡英文政府過去三年多的能源政策提出質疑，並提出未來若當選之後會撥亂反正。

張善政是馬英九任內滿意度最高、不滿意度最低的行政院長，對於韓張組合，馬英九願意全力輔選，他主動邀約韓國瑜出席記者會。除了週三的馬韓同台外，張善政將於12日輔選國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍與台北市第4選區參選人李彥秀，將以直播的方式討論政見。

李永萍與李彥秀將於直播中提出「聯合政見」，張善政也將針對這些政策提出個人看法，於直播中進行詳細討論，包括一、捷運汐民/民汐線第一期「汐止-東湖」段優先施工。二、支持韓國瑜提出之學貸免利息。三、推動「教育三策」。四、推動南港、內湖「產業2.0」。

外界認為韓陣營的分工規劃是「北善政、南國瑜」，張善政表示，兩人分工主要分為兩塊，包括地域性跟專業區塊，地域性確實是他著重在北部，韓國瑜在南部，但也沒有一定，中難度若有產學、科技相關的座談或同性質活動，他都會參與，另外在區塊的部分，他則是比較著重在學術、產業、科技。