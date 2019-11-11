他好奇「愛玩的女生有什麼特徵？」　「媽媽牌雷達」一眼就能辨認：準爆

▲愛玩的女生究竟有哪些特徵？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

有了穩定的交往對象，一般人都會帶回家給長輩們看看，但有男苦主就因此被媽媽警告「女友看起來很愛玩」，想不到事後還真的發現自己只是備胎。對此就有鄉民好奇，媽媽們究竟是根據哪些特徵，來判斷一個女生愛玩與否，貼文掀起一番討論。

一名網友日前在PTT八卦版上發文，他表示自己看到一則新聞，內容講述一名男子帶初戀女友回家，沒想到媽媽一看到女友，態度就變得很冷淡，事後還說「這女的很愛玩」，勸兒子換一個，最後還真的應證兒子只是女方的備胎而已。

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原PO對此感到好奇，「愛玩的女生有什麼特徵？他的老媽到底是怎麼看出來的？」

對此鄉民表示，「氣質」和「氣場」是騙不了人的，媽媽畢竟歷練多，一眼就能辨認，「這是一種感覺」、「氣質 +第六感」、「只能意會無法言傳」、「眼神很好認阿」、「眼神銳利，講話沒大沒小」、「其實就是一些不起眼的小動作，湊起來就是直覺」、「跟媽媽年輕的時候一個樣」。

▲ 網友討論 。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有網友補充，他認為愛玩的女生都散發著一種「過很爽」的樣子，「有什麼錢都把它花光光去玩去爽」，人生貌似沒有什麼好擔心的，因此展現出很有自信的感覺。

他還指出，這樣的女生通常個性活潑、男人緣很好，因為經歷豐富，所以懂得也多，自然就很好聊天，「你只要多認識幾個愛玩的女生就知道了。」

▼ 鄉民的觀察 。（圖／翻攝自PTT）

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