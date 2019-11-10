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炸豬排旁邊塞一塊蛋糕！　他外帶850元「五星級便當」　千人洗版噓爆

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▲▼850元的五星級便當。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲850元的五星級便當。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

一名男網友今天中午心血來潮外帶便當，但他這份便當可不是一般小吃店買的，而是要價850元的五星級便當，當他滿心期待地打開餐盒，要瞧瞧一份逼近buffet價格的便當是什麼菜色，怎料一打開卻完全愣住了，不僅賣相超普通，選用的食材也很低成本，讓他氣到怒罵「價錢是收到了飯店的水準，但出品呢？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，這盒便當共分成5格，分別有鮮蝦、2塊壽司、高麗菜絲加千島醬、鮮奶油蛋糕，主菜則是炒飯配上一塊炸豬排，先不論食材成本，光是外觀就讓人無法想像要價850元，因為完全沒有任何裝飾或擺盤，高麗菜絲上頭的千島醬也是隨意地擠一坨，蛋糕上頭的鮮奶油更是全沾在上蓋，使用的容器也只是一般常見的便當店紙盒，賣相看起來十分不佳。

請繼續往下閱讀...

▲850元的五星級便當。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲850元已經能吃吃到飽了。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文至今已經累積將近1000則留言，網友都難以置信地說，「這850？還是85？你多打一個0吼」、「850拿去吃自助餐可以吃到吐了吧，吃這個很難理解」、「擺在盤子上視覺看起來就有850，全部放在便當盒裡…看起來只值85」、「這個超像buffet吃剩的拿來裝一裝而已欸」、「五星級800+便當50=850」、「850？貧窮限制了我的想像力。」

最讓大家崩潰的還是右下角那塊蛋糕，很多人不解為何蛋糕要裝進便當內，「五星級不會把蛋糕跟熟食放在一起」、「誰會把蛋糕放便當裡…噁心」、「蛋糕在便當裡是X小啦」、「至少蛋糕分開裝吧！」

網友也提到，吃五星級飯店就是要享受氣氛和服務，外帶的質感當然大打折扣，「享用高檔美食的時候還是到餐廳吧…外帶會讓美食變調」、「外帶真的差蠻多的」、「這是讓你坐在那，邊吃邊裝高級的，為什麼要外帶包便當呢」、「所有名牌就是貴在logo，它就是貴在五星出品，願打願挨。」

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