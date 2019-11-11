用起來水水的！有人習慣「洗碗精加水」他不解　網秒懂困擾：怎麼洗都油

▲原PO發現很多人用洗碗精都會加水稀釋。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人會在洗碗精裡加水使用，就有網友在PTT發文問卦，指出他阿姨家、辦公室的洗碗精都會加水，但明明一罐好好的洗劑，卻要變得水水的，「我不懂為什麼要加水，啊不加水擠少一點不好嗎？」忍不住好奇問卦「為什麼有人喜歡洗碗精加水稀釋使用呀？」話題意外引發網友討論。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「為什麼有人喜歡洗碗精加水稀釋使用呀？」，文中直呼，「那個洗碗精呀～我不知道為什麼，連我阿姨家也是，辦公室也是，明明一罐好好的，卻要加水進去讓它變水水的。」

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原PO說自己不懂為什麼洗碗精要加水，認為不加水、擠少一點難道不好嗎？於是就好奇發問，到底為什麼洗碗精要加水，「而且有這習慣的人還不少，有沒有洗碗精加水的卦？」

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▲有網友就說，加水稀釋的洗碗精根本洗不乾淨。（示意圖／記者李毓康攝）

看到貼文後，就有人相當理解洗碗精加水稀釋的困擾，「超難用，通常都稀釋到沒辦法去油」、「超北七，加水進去培養細菌，然後洗完碗盤把細菌吃下肚」、「在瓶中稀釋若加的是生水，根本是細菌繁殖樂園」、「當兵時碗都是油的根本洗不乾淨」、「要稀釋也是按壓出來再稀釋，在瓶子加水感覺就窮酸樣。」

還有網友留言猜測，、「老人家怕洗碗精殘留」、「可能是買5000 cc大瓶裝的吧」、「稠稠的，不好擠量」、「當兵習慣了，你不知道哪時突然就沒得用」、「應該是用到後面剩下不多，管子吸不太起來，所以加水進去比較好吸起來（按壓式的一開始瓶子裡根本沒多少空間加水，怎麼稀釋？」

不過大部分的人是說，現在很多洗碗精都是濃縮的，本來就是稀釋使用比較好，「有些太濃要稀釋，不然傷手傷水管」、「濃縮的套點水錯了嗎QQ」、「我家的包裝上就有寫稀釋後使用」。還有網友貼出沙拉脫使用說明，上面就明寫要稀釋使用，「只要加入4～5cc的沙拉脫在2000cc清水，就可以應付各種難以去除的油漬或髒汙，洗後不留水痕。」

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