肉麻輕撫女友頭！公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車　他看傻：司機笑最大聲

▲當公車請緊握扶手！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

單身狗的逆襲？一名男網友透露，某日看到一對情侶在公車上放閃，男方一手握鐵桿、一手摸女友的頭，不料車前冒出一條野狗，嚇得司機急踩剎車，結果悲劇來了，男方竟然「把女友的頭抓去撞鐵桿」，巨大的「鏘」聲傳遍整個車廂，讓所有乘客噴笑。

一名男網友在《Dcard》分享爆笑趣聞，日前搭公車，看見一對情侶超閃上演你儂我儂的戲碼，兩人講話、舉止都超肉麻，其中男生一手抓著鐵桿、一手撫摸著女友後腦勺；而女生雙手環抱男友的腰，接著小鳥依人依偎在對方肩上，「大家（車上乘客）都快受不了！」

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正當大家被閃到凍抹條時，說時遲那時快，車前方，突然衝出一隻野狗攪局，司機嚇得緊急踩剎車，正當所有乘客身體向前頃時，前方同時傳一聲巨響「鏘～」

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這一幕深深記在原PO腦海裡，「那男的因為重心不穩，原本摸女友頭部的那隻手，就把女友的頭抓去撞鐵桿，我永遠記得那一聲，鏘～有多大聲。」全車人忍不住笑出聲，，不久後，這對尷尬的情侶要求下車，而原PO直呼，「我還記得當時笑得最大聲的，不是車上的乘客而是那位公車司機！」

文章一貼出後，引發大批網友笑回「司機：你們閃到我眼睛不舒服沒注意到，拍謝啦」、「狗：不能只有我是單身狗」、「傑出的一手」、「司機：都是因為你們在放閃才害我沒注意到狗」、「笑死太壞了啦」、「下車直接分手」、「那隻狗是臨演！」、「那位男朋友還在世嗎」、「真老司機XD」、「最壞的是那隻狗」。

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