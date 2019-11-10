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買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約　賠20萬過來人說話了

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▲存錢，儲蓄，理財，豬公。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲您有儲蓄險嗎？（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友算了自己買的20年儲蓄險，到期滿會賺3萬7660元，「我剛開始繳5個月了，很想解約」，想問大家的看法。不少人認為，儲蓄險6年一約比較剛好，20年太長了；還有人分享「大部分人為什麼買」的原因，讓大家狂按讚。而業者建議，購買儲蓄險前，要先知道自己的存這筆錢的「目的」是什麼，接著依據自身財務規劃，選擇適合自己的儲蓄險。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，他每個月繳3236元、繳20年，每年能拿回饋3400元，第11年開始後拿6400元；到了20年，他繳了77萬6640元，這20年領回饋總共10萬2000元，第20年解約金有71萬2300元。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，這20年領的10萬2000元，加上第20年的解約金71萬2300元，一共有81萬4300元，「所以我花了20年存錢，又會多賺37660。我剛開始繳5個月了，很想解約」，想問大家的看法。他回覆網友的問題說，「我算完我的利息只有0.45左右，比存郵局還少。」

對此，許多網友留言，「6年一約比較剛好，20年太長了」、「我的儲蓄險一個月繳17000多，辦6年，但到期好像只賺到2.3萬，我也覺得超少」、「20年物價不知道漲多少了」、「每天工作根本沒時間研究，買儲蓄險只是強迫我存錢而已，我沒有很在乎到底賺多少」、「除了通膨以外的問題是，如果沒有相當的毅力與財力不建議儲蓄險，中途必須動用資金解約虧損很可觀。」

▼原PO說，「我算完我的利息只有0.45左右，比存郵局還少。」（圖／資料照）

▲▼現金,台幣,紙鈔,錢,大鈔,投資,存錢,理財,鈔票,。（圖／記者賴亭羽攝）

也有人認為，「平均一個月100多塊！建議買個桶子每天身上零錢往裡面丟！20年後也很可觀，而且有急用可以直接開挖！不用被賺一手。」還有過來人說，「解了三張20年的儲蓄險，賠了近20萬的路過⋯不會理財就買儲蓄險，但不建議買這麼長期的，否則你要保佑20年來都不會動用到這筆錢。」

一名網友則分析，「我坦白跟你說大部分人為什麼買」，因為可以把錢存下來，放身上就是花掉而已，「如果你自己可以有更好的管道，或是自己能存得更好不會花掉，你也可以不買沒關係。」

該網友說，「出社會一年如果存3萬壓力不大吧？可是為什麼很多人30歲、35歲身上連10萬的存款都沒有，這個答案大家都知道。每種工具有它的好處，很會算很好，可是可以實際做出成果更好。加油，希望你可以找到適合你的方式。」

儲蓄險準備改版，部分民眾趕在年底挑選儲蓄險時，也詢問保險員到底該選擇短年期還是長年期、要存多久年期才划算？錠嵂保險經紀人建議，購買儲蓄險前，要先知道自己的存這筆錢的「目的」是什麼，接著依據自身財務規劃，選擇適合自己的儲蓄險。

▼投資理財百百款，就看自己適合哪種。（圖／示意照／pixabay免費圖庫）

▲儲蓄，理財，存錢，定存。（圖／pixabay）

錠嵂保經表示，儲蓄險可以分為短年期跟長年期。市面上普遍可見到的短年期約為6年，是一般人剛接觸儲蓄險時「接受度較高」的年期；民眾若想要存結婚基金或子女的教育金等，短年期也比較合適。

長年期的儲蓄險約是20年。錠嵂保經指出，長年期比較適合已經出社會一段時間、有一定的積蓄或手邊有閒錢的民眾，「因為我們能在職場工作的時間有限，不少人會趁青壯年時期開始規劃自己未來退休生活，所以把時間拉長一點一點慢慢存，負擔較輕。」

錠嵂保經表示，若是短期規劃，則可選擇「增額型儲蓄險」。「增額型儲蓄險」投保年期幾乎是6年以上，若在年期繳完前解約，就要自負虧損；每年增加利息可以用來購買額外保障，或是利用像銀行定存一樣的功能，適合小額存款、有特定存錢目標的民眾，如結婚、買房、教育基金等。

等到繳費期滿後，不需再繳費，保額將持續增加，同時可以領回的解約金也會跟著增加。以6年期「增額型保單」為例，繳費6年後，第7年起利息不會存入帳戶，以「利息+本金」的方式繼續滾利息，累積保單價值準備金的速度比較快。保單價值準備金=所繳保費-（保險成本+附加費用）X每年預定利率。

若為退休規劃，則可選擇「還本型儲蓄險」。錠嵂保經表示，投保後，每年給付「生存還本金」（所繳保費加上利息給付），只是每年的保單價值準備金不會按照預定利率增加，而全部把利息配給保戶；與「增額型儲蓄險」不同，保單價值準備金不會以複利的方式增值。適合退休族或手邊有閒錢的民眾，存的金額越多，領的解約金也越多。

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