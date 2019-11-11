結婚禮成！新郎牽妻甜笑「背後高牆」秒碎裂倒塌壓死4人

▲印度一間婚宴大廳的牆壁突然倒塌，壓死4人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

印度中部城市海得拉巴（Hyderabad）於10日傳出一起可怕意外，新郎錢德拉薩卡（Chandrasekhar）與新娘施瓦娜（Swapna）剛結束結婚儀式，臉上止不住幸福的微笑，此時身後高牆卻硬生生碎裂、倒塌，造成4名賓客死亡、1人受傷。據了解，婚宴大廳最近才整修完畢，第一次開放營運。

新郎、新娘與家屬站在舞台上，與現場賓客一同見證共結連理的時刻，儀式才剛結束，他們身後的高牆卻倒塌，現場碎石噴飛、塵土飛揚。根據《印度斯坦時報》，其中1人當場死亡，另外3人被緊急送往奧斯曼尼亞綜合醫院（Osmania General Hospital），急救後仍宣告不治，幸好傷者的情況已經穩定下來。據了解，沿牆停放的10台摩托車與2輛嘟嘟車（Autorickshaws）也被破壞。

▲新人的結婚儀式剛剛結束，身後高牆就應聲倒塌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



安珀特（Amberpet）警方表示，意外發生於下午2時左右。副局長雷迪（M. Ramesh Reddy）表示，婚宴大廳近日才重新整修、裝潢，業者決定新砌一道牆，騰出停車空間，「這是婚宴大廳開放以後第一次使用，我們將會針對業者『疏於確保建築品質』的行為採取行動。」

根據《印度時報》，新娘的父親表示，「我們真的嚇壞了，什麼都看不見，我無法想像，如果牆往裡面崩塌，倒在我們所站的地方，將會發生什麼事情。」新娘的表姐說道，「如果牆往另外一邊倒塌，情況可能會更悲劇，因為儀式完成以後，大家都會湧上去給予祝福。」

一名婚宴大廳的員工當時正忙著準備午餐，突然聽見震耳欲聾的聲響，接下來只看見滿滿的煙霧與塵土，「我嚇了一大跳，衝到舞台前看看發生什麼事，趕快把新郎與新娘帶到安全的地方。」



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