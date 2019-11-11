玻利維亞總統請辭！墨國外長：政變不該存在　中南美多國譴責示威

▲玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）宣布請辭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美洲國家組織（OAS）於10日宣布，玻利維亞的總統大選的確有「違規情事」，總統莫拉萊斯（Evo Morales）在各方壓力之下，宣布辭職 。消息一出，示威長達3周的百姓們在街頭興奮慶祝，但是墨西哥、古巴、阿根廷、尼加拉瓜等中南美洲國家齊聲譴責「政變」的行為。

▲反對派候選人、前總統梅薩（Carlos Mesa）表示，玻利維亞將成為一個新國家。（圖／路透）

莫拉萊斯10日下午4時宣布，「我請辭現任總統的職位」。消息一出，行政首都拉巴斯（La Paz）街頭的示威者揮舞國旗、高聲歡呼，全國湧現慶祝人潮。根據《中央社》，反對派候選人、前總統梅薩（Carlos Mesa）表示，玻利維亞「替全世界上了一課，明天開始，玻利維亞將成為新國家。」

中南美洲許多國家卻支持莫拉萊斯，譴責示威派。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）肯定莫拉萊斯「負責任的態度」，「他願意請辭，而不願讓百姓暴露在暴力之中。」

▲總統莫拉萊斯請辭，示威者在街頭上歡慶。（圖／路透）

墨國外交部長埃夫拉德（Marcelo Ebrard）認為，玻國抗議「與拉丁美洲上世紀所發生的流血悲劇，沒有太多的不同」，「我們拒絕這種事情。墨西哥將會維持尊重民主與體制的角色，不應該有政變。」他也透露，如果莫拉萊斯提出庇護申請，將會二話不說地答應。

尼加拉瓜（Nicaragua）政府認為，玻國反對派「無視管理人民民主生活的憲法、法律與制度」，必須嚴厲拒絕這種「法西斯行為」，「玻利維亞的人民、家庭、女性與年輕人，已經歷13年的穩定、和平、良好治理……我們認知到莫拉萊斯總統的尊嚴與勇氣。」甫當選的阿根廷總統斐迪南（Alberto Fernandez）表示，玻利維亞「制度性崩潰令人無法接受，人民必須盡快在自由且正式的選舉中，選出下一任政府。」

▲總統莫拉萊斯請辭，示威者在街頭上歡慶。（圖／路透）

古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）指出，總統請辭是國家政變的結果，呼籲國際社群支持莫拉萊斯。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）也表示，他要「明確譴責」針對莫拉萊斯發起的政變。

美國眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot L. Engel）指出，玻利維亞正處於「十字路口」，「其人民在接下來幾周、幾個月內必須依賴國際社會，我已經準備好提供任何支持。」

▲莫拉萊斯（Evo Morales）執政將近14年，是玻利維亞第一位原住民總統。（圖／路透）

綜合外媒報導，莫拉萊斯2006年當選，成為玻國第一位原住民總統，在位將近14年的期間，帶領經濟成長、繁榮，抑制通貨膨脹，許多社會政策也備受推崇。他曾提議取消總統任期，卻於2016年被公投結果推翻，沒想到憲法法庭事後裁定，任期限制是對於候選人的人權侵犯，遭外界批評忽視民意。

玻利維亞10月20日舉行總統大選，初步結果顯示，現任總統莫拉萊斯僅略勝對手梅薩7.1％，將要舉行第二輪選舉，一決勝負。但計票網站卻突然停止運作24小時，再次更新時，莫拉萊斯竟大贏10.12％，剛好符合勝選門檻，直接勝出。「大逆轉」的消息一出，百姓憤而走上街頭抗議，示威活動延燒至今，造成至少3人死亡、一百多人受傷，7座城市的軍警也宣布加入抗議行列。

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