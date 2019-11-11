美軍全數撤離敘北→500人留守　軍方高官：持續打擊IS

▲美國參謀長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席麥利證實，將有大約500名美軍留守敘利亞。圖為在敘利亞執行任務的美軍車隊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外媒報導

美國參謀長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席麥利（Mark A. Milley）於10日表示，將有大約500名士兵留守敘利亞東北部，持續關注、防衛當地的伊斯蘭國（IS）勢力。據了解，總統川普宣布美軍全數撤離敘北，之後又改口，稱將會有少數士兵留下來駐紮「有石油的地方」。

麥利10日接受美國廣播公司（ABC）採訪時表示，「（士兵）一定會少於1000人，大約在500人左右，也許會達到600人。」他提到，目前仍在分析確切人數，因為「那個地區還有許多IS戰士，除非保持壓力與關注，否則很有可能創造有利條件，讓伊斯蘭國再度崛起。影響很小，但目標是一樣的：持續擊敗伊斯蘭國。」

根據《中央社》，麥利曾經擔任美軍駐阿富汗、伊拉克。他認為，只要敘利亞境內還能看見伊斯蘭國的影子，美軍就有必要持續駐守。

▲川普下令撤離駐紮敘北的美軍，之後又改口。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《衛報》、《路透社》報導，川普10月宣布美軍全數撤離敘北，被批評背叛美國盟友庫德族，讓對方陷入遭受土耳其入侵的危險之中。他10月27日證實，IS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）喪生時就曾提到，將有少數士兵留守在敘利亞「有石油的地方」，確保油田的安全。

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