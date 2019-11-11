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結婚3年人妻偷腥：在你這沒有得到愛　傷心夫用錄音檔獲賠40萬

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▲▼男女,劈腿,3P,外遇,感情,腳,床。（圖／達志影像／示意圖）▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲人夫發現妻子外遇卻喚不回頭。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳豐德／新北報導

王姓男子與妻子從2015年結婚，婚後他留美歸國後發現妻子成了最熟悉的陌生人，除了與一名吳姓男子約會、拍親密合照之外，還懷疑妻子留宿對方家中發生性關係，他向妻子挑明想挽回家庭，卻得到「我會維持這個家，可是我心裡有別人了」、「因為我愛的人不是你啊」等回應，讓他傷心欲絕離婚並求償，新北地院認定妻子與吳男明確侵犯配偶權，判賠40萬元。

王男與陳妻在2015年結婚，但他發現妻子2018年12月開始跟第三者吳男交往，兩個人經常外出約會，並拍攝親密照片，甚至發生多次性行為；依照妻子的手機發話位置，證明多次出現在台北市吳男住處附近，顯見妻子有留宿在吳男住家的狀況。

此外王男還提出錄音檔，法官勘驗內容發現王男直接向妻子說「你看你都住人家家了，不做什麼事情怎可能，搞笑啊，我談戀愛住人家家可以做好多事」、「對啊，所以這個就不用，你不講明就懂了嘛」，妻子也口氣平和的說「對啊，那就不要講明」，足以證明陳妻已居住在吳男家中，雙方有交往事實。

最讓王男悲慟的是，妻子向他說「我不愛你了」，為了維持家庭他努力試圖挽回，要妻子想想孩子，不料妻子卻回應「我會維持這個家，可是我心裡有別人了」、「因為我愛的人不是你啊」、「因為在你這裡，沒有，沒有得到愛」，法官認定足證陳妻在婚姻關係中與吳男交往，侵害配偶權，判賠40萬元。

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