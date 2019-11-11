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拿空碗等剩飯！窮女孩站教室外偷看學生用餐　照片瘋傳網心疼

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實習記者陳妙津／綜合報導

世界上有許多人苦於飢餓，連飽餐一頓都是奢望。印度網路近日瘋傳一張照片，畫面中的女童拿著空碗，眼巴巴地站在教室外朝內窺看正在吃飯的學生們，希望能分得一些剩飯，好填飽肚子，渴望的神態引起網民關注因而爆紅。MV基金會召集人Venkat Reddy得知此事後，便幫忙聯繫學校，讓女童能進入該校就讀，踏出了改變人生的第一步。

據《印度時報》報導，這張小女孩拿著空碗偷看教室裡學生吃飯場景，希望能獲得一些剩飯填飽肚子的照片，最初曝光於《Telugu Daily》，被題為「Aakali Choopu」，意思是「飢餓的神情」。據了解，這名小女孩名叫Divya，來自附近貧民窟，是名垃圾清潔工的女兒，她和父親2人相依為命。Divya雖然不是該所學校的學生，但她時常到學校報到，只是為了在中午分得一些剩菜剩飯，以填飽肚子。

Divya exercised her constitutional right to be in school. Today our team and other community members admitted her in the...

Venkat Reddy R 發佈於 2019年11月7日 星期四

照片在網路上爆紅後，吸引MV基金會召集人Venkat Reddy的注意，該基金會一直以來都致力於女童權益。除了在臉書上分享該照，表示女童不能獲得教育和食物是相當可惜的事，因此立刻聯繫學校，讓小女童可以順利到該校就讀。

Venkat Reddy也在臉書上分享Divya和父親第一天上學的畫面，並表示Divya很高興終於可以坐在教室中聽講，也能獲得美味的中餐了。

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