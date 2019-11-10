玻利維亞7城警察「撤路障、升國旗」宣布加入反政府示威者

▲玻利維亞拉巴斯（La Paz）警方宣布加入示威者，圖為一名高級警官朗讀聲明。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

玻利維亞全國性示威自10月延燒至今，首都拉巴斯（La Paz）的警察9日撤除路障，在穆里略廣場（Plaza Murillo）升起國旗，高唱國歌，宣布加入「叛亂」的抗議群眾，反對總統莫拉萊斯（Evo Morales）。此舉引發迴響，全國一共7座城市的警察加入示威。一名警方高層官員向《觀察家報》表示，「我們屬於人民，與人民站在一起。」

根據當地媒體，拉巴斯警察清除路障，離開總統府與議會大廈，撤退到1個街區的距離之外，接著宣布加入示威者，並在穆里略廣場升國旗，唱國歌。據了解，聖塔克魯茲（Santa Cruz）、蘇克雷（Sucre）、哥查班巴（Cochabamba）等6座城市的警察也群起呼應。

▲玻利維亞人民走上街頭，抗議總統大選舞弊。（圖／路透）



抗議人士見狀，大喊「警察，你們不孤單」、「警察兄弟，加入人民！」等支持口號。根據《每日電訊報》，哥查班巴甚至有警察高舉「莫拉萊斯滾出去」的海報，站在車站屋頂上示威。

一名不具名的警方官員向《觀察家報》表示，「我們與人民站在一起。政府不能利用我們對抗人民。我們警察屬於人民，不屬於任何政黨或特定政府。」

國防部8日表示，不會對於倒戈的警察做出任何處分。軍方總指揮官卡利曼（Williams Kaliman）於9日提到，憲法禁止他們與人民發生衝突。

▲玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）已經執政十多年，被指控選舉舞弊。（圖／路透）



莫拉萊斯9日邀請4個政黨參加「安撫玻利維亞的公開辯論。」他認為，「暴力團體」試圖重創社會，把他趕下台，呼籲支持者「動員起來，防衛玻利維亞的民主與人民的選票。」然而，上述邀請立刻遭到回絕，其最大競爭對手梅薩（Carlos Mesa）指出，總統應該下台，「你的選擇將會決定你與玻利維亞的命運。沒有什麼值得協商的。」

范德比大學（Vanderbilt University）大學人類學教授比約克．詹姆斯（Carwil Bjork-James）指出，「舉行一輪新的選舉，可以讓示威者開始感到滿意。」政治分析家阿里亞斯（Ivan Arias）表示，玻利維亞的抗議核心是「民主權利」，「人們要求的是選票受到尊重。」

▲學者指出，玻利維亞人希望選票受到尊重。（圖／路透）



玻利維亞10月20日舉行總統大選，初步結果顯示，現任總統莫拉萊斯僅略勝對手梅薩7.1％，將要舉行第二輪選舉，一決勝負。但計票網站卻突然停止運作24小時，再次更新時，莫拉萊斯竟大贏10.12％，剛好符合勝選門檻，直接勝出。「大逆轉」的消息一出，百姓憤而走上街頭抗議，示威活動延燒至今，目前已有至少3人死亡。美洲國家組織（Organization of American States）已介入調查，結果預計下周公布。



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