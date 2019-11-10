柏林圍牆倒塌30周年！　梅克爾：自由民主並非不證自明

▲德國首相梅克爾（Angela Merkel）出席「柏林圍牆倒塌30周年」紀念典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

德國首相梅克爾（Angela Merkel）於9日出席典禮，紀念柏林圍牆倒塌30周年。她表示，沒有一道高牆能夠限制人民自由，卻又高聳得無法被摧毀，民主等價值「並非不證自明，它們必須一次次地被重振與捍衛。」據了解，歐盟許多國家近年右翼勢力崛起，波蘭、匈牙利政府甚至被指控「破壞法治」。

據《美聯社》報導，梅克爾出席「柏林圍牆倒塌30周年」紀念典禮時表示，「沒有一道把人民排拒在外，限制自由的牆，會高聳到無法被摧毀。」她強調，應該將歷史做為借鏡，而不是把民主當成理所當然，「自由、民主、平等、法治、人權，上述做為歐洲國家基礎的價值並非不證自明，它們必須被一次次地被重振與捍衛。」

▲梅克爾（Angela Merkel）呼籲，不要把民主當成理所當然。（圖／達志影像／美聯社）



總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）指出，歐洲的自由民主「正在面臨質疑與挑戰」，但也向鄰國致敬，「如果沒有波蘭、匈牙利、捷克與斯洛伐克追求自由的意志與勇氣，東歐和平革命與德國統一就不可能實現。」外交部長馬斯（Heiko Maas）提到，「歐洲的權力正在轉移，權威模式正在崛起，美國也逐漸將目光轉向國內。」

BBC報導，歐洲許多國家近來右翼勢力抬頭，包括奧地利、希臘與德國。歐盟甚至出言譴責波蘭與匈牙利政府「破壞法治」。

綜合外媒報導，柏林圍牆的建造隔離了蘇聯控制的東德，以及資本主義的西德。中歐與東歐1989年掀起民主革命浪潮，東德士兵也不敵洶湧群眾，打開通往西柏林的大門，首次允許自由通行，促成東西德1年後的合併。柏林圍牆倒塌被視為自由、民主的勝利。

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