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馬來西亞前首相「貪汙3億」7項罪名成立　將出庭宣誓自辯

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▲馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）涉嫌貪汙，離開吉隆坡的法院。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）涉嫌貪汙，7項罪名成立。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞高等法院11日表示，前首相納吉（Najib Razak）濫用權力、違反信託、洗錢等7項罪名成立，必須出庭貪汙案的首次審判，宣誓自辯。據了解，納吉被指控利用職權，挪用一馬公司（1MDB）與其旗下SRC國際（SRC International）的4200萬令吉（大約新台幣3億元）。

地方法院法官加札利（Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali）指出，納吉當時身兼財政部長，顯然「使用了強大的權威與權力，為了私人的利益」採取行動，檢方提出濫用權力、違反信託與洗錢等指控，都是建立於「不誠實」挪用資金的行為。

▲馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）涉嫌貪汙，離開吉隆坡的法院。（圖／達志影像／美聯社）

▲納吉涉嫌挪用4200萬令吉的資金，至少7億流入私人帳戶。（圖／達志影像／美聯社）

根據《中央社》，納吉選擇在證人席上宣示自辯，但堅稱無罪，指控新政府「政治報復」。他的妻子、內閣官員甚至美國高勝集團（Goldman Sachs）都受到牽連，面臨相關指控。律師指出，客戶是「流氓銀行家」陰謀之下的受害者。

《美聯社》報導，納吉以拚經濟、投資與建設國家為由，創立一馬公司與SRC國際，卻涉嫌於挪用、私吞資金，除了4200萬令吉以外，2011年至2014年也有超過7億美金流入帳戶。他捲入5宗貪汙案，面臨多達42項指控。

美國調查單位指出，納吉的助理2009年至2014年從一馬公司竊取超過45億美金，在各國銀行帳戶洗錢，贊助好萊塢電影、購買飯店、豪華遊艇、藝術品、珠寶等車侈品。納吉的駐所也被搜查出數百個昂貴名牌包、珠寶與裝滿現金的行李箱，好幾輛卡車才載得完，價值高達11億令吉（大約2.65億美金）。

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