　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

永結同心浴愛河！花蓮62對新人集團結婚　贈50时電視成家禮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮縣秋季集團婚禮，共計62對新人結成連理，由縣長徐榛蔚親自證婚並頒發結婚證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣秋季集團婚禮，共計62對新人結成連理，由縣長徐榛蔚親自證婚並頒發結婚證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣「愛戀花蓮 幸福一生」秋季集團婚禮，10日於遠雄悅來大飯店共計62對新人結成連理，由縣長徐榛蔚親自證婚，頒發結婚證書，給予最誠摯的祝福。縣府除了致贈每對新人50吋液晶電視作為成家禮。當晚更加碼抽出遠雄悅來大飯店總統套房住宿券，讓幸運新人在山海見證下度過一個美好浪漫的新婚之夜。

▲▼花蓮縣秋季集團婚禮，共計62對新人結成連理，由縣長徐榛蔚親自證婚並頒發結婚證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新人在現場貴賓與親友的祝福及歡呼聲中，攜手緩步從飯店大廳途經海側步道、四季花園，踏上紅毯至宴會廳。婚禮由花蓮港教會室內樂團、何嘉仁幼兒園分別以動人樂曲及活潑舞蹈揭開序幕。結褵六十載的鑽石婚代表蘇金龍、蘇王玉娌透過影片分享婚姻相處之道，傳遞愛情歷久彌堅、忠貞不渝的精神，成為新人學習楷模。

▲▼花蓮縣秋季集團婚禮，共計62對新人結成連理，由縣長徐榛蔚親自證婚並頒發結婚證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府除了致贈每對新人50吋液晶電視作為成家禮。

證婚人縣長徐榛蔚、男方主婚人前花蓮縣長傅崐萁、女方主婚人壽豐鄉長曾淑懿、男方介紹人花蓮縣議會議員謝國榮、女方介紹人花蓮美崙浸信會蕭平牧師共同為新人福證，現場洋溢溫馨喜悅氛圍。徐榛蔚也於當日晚宴親自頒發登記換發之身分證，象徵新人邁向人生另一段旅程，迎向未來的康莊大道。

▲▼花蓮縣秋季集團婚禮，共計62對新人結成連理，由縣長徐榛蔚親自證婚並頒發結婚證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

漫畫家蕭言中大師提供愛情鳥設計為活動增添色彩。

花蓮縣政府辦理集團結婚迄今24屆，促成1925對新人共結連理。每年除了辦理婚前教育課程、致贈成家禮、祝福禮，更為新人爭取婚紗、喜宴、伴手禮、等各式婚禮相關優惠，建立良好口碑，吸引許多新人爭相報名。

▲▼花蓮縣秋季集團婚禮，共計62對新人結成連理，由縣長徐榛蔚親自證婚並頒發結婚證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

戶政事務所到場為新人辦理結婚登記。

今年漫畫家蕭言中大師提供愛情鳥設計為活動增添色彩；花蓮市、吉安鄉戶政事務所到場為新人辦理結婚登記，誠摯歡迎大家在山明水秀的花蓮結為連理，共創幸福宜居的美好城市。

花蓮縣府每年於春、秋二季辦理集團結婚，凡男、女其中一方設籍花蓮縣滿一年者或身分證字號開頭英文字母為U者，均可報名。今年首度開放名額予在地工作者，讓來到花蓮打拼的異鄉遊子也能共同感受成家的溫暖與縣府的關懷，敬請未婚的民眾把握報名機會。

ET快訊
否認「郭宋配」？　郭台銘祝福宋楚瑜參選總統：樂觀其成
12強／火力無法串連枉費江少慶好投　中華0比2不敵墨西哥
愛犬過世後老婆懷第二胎！女兒指孕肚「天真喊一句話」　夫妻對看
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

永結同心浴愛河！花蓮62對新人集團結婚　贈50时電視成家禮

魚菜共生成農業話題　不必再划船站著就可採紅菱

糖尿病共同照護網感恩音樂會　跟您一起勇往直前

南檢與嘉南農田水利會　共辦6場反賄宣導

跑出健康關懷弱勢　執行署台南分署響應統一發票盃路跑活動　

下班交通尖鋒汽車拋錨慌手腳　林邊警幫推車駕駛超感動

愛一直都在！苗栗記者廖志坤車禍身亡　23年頒近千萬助清寒學子　

重機駕駛暗夜遭逼車　行車紀錄器作證　警方開罰逼車男

國民黨2020不分區立委　「桃園陸配」牛春茹力爭

加強學童毒品防制觀念　三峽警前進校園宣導反毒及婦幼安全

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

永結同心浴愛河！花蓮62對新人集團結婚　贈50时電視成家禮

魚菜共生成農業話題　不必再划船站著就可採紅菱

糖尿病共同照護網感恩音樂會　跟您一起勇往直前

南檢與嘉南農田水利會　共辦6場反賄宣導

跑出健康關懷弱勢　執行署台南分署響應統一發票盃路跑活動　

下班交通尖鋒汽車拋錨慌手腳　林邊警幫推車駕駛超感動

愛一直都在！苗栗記者廖志坤車禍身亡　23年頒近千萬助清寒學子　

重機駕駛暗夜遭逼車　行車紀錄器作證　警方開罰逼車男

國民黨2020不分區立委　「桃園陸配」牛春茹力爭

加強學童毒品防制觀念　三峽警前進校園宣導反毒及婦幼安全

基隆彩色漁村奪「景觀界奧斯卡」殊榮　你的IG上還沒有#Keelung就太low了！

中年大叔開租來保時捷　直行跨雙黃線撞機車…網虧：是不是賠大了？

洗澡完就噴這招超強！冬季讓香水持久的5大技巧

林鶴明揭露「張善政承認污名化蔡英文」動機：韓國瑜有他的苦心

連續41天抽獎！星巴克買一送一大放送 有手機就有機會

李佳芬到屏東拜廟跑行程　撇「夫人干政」不回應政治問題

鄰居房3600萬秒殺賣出！　他納悶「一年漲600萬」打房無效？　網：台北很難講

間接否認「郭宋配」　郭台銘祝福宋楚瑜參選總統「樂觀其成」

林俊憲緊追韓國瑜豪宅案爆「斷頭催繳令」還原台肥被施壓過程

賓士G-Class也要推出電動版？賓士執行長確認「係金欸」

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

地方熱門新聞

行車紀錄器作證　警方開罰逼車男

國民黨不分區立委　陸配牛春茹力爭

UNIQLO路面店　吸睛落腳斗六市

廖志坤基金會　23年頒千萬嘉惠學子

玄天上帝文化祭　300神尊遶境祈福

韓國瑜屏東婦女後援會11日成立　李佳芬到場

桃園報修路燈電話　竟是空號　

魚菜共生　不必划船採紅菱

韓國瑜吳敦義合體　副手問題不鬆口

南迴拓寬道路禁行機車　安全考量

林智堅市長獲亞太區景觀建築傑出人物

四重溪溫泉公園點燈　瀰漫日式風情

想脫單？中壢美滿中心安排40多對「一對一」

毒品好會「裝」　劉承武教學子識別

更多熱門

相關新聞

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

家家有本難念的經！四川巴中一段影片近來在網路上廣為流傳，一名裸上身的男子和自己的岳母打得不可開交，在床上「激戰」，互相狂毆近4分鐘，期間女童不斷在旁哭喊「爸爸、媽媽」，女兒卻站在一旁冷靜拍下影片。

友人「結婚沒鑽戒」他驚呆　網淡定曝2不便

友人「結婚沒鑽戒」他驚呆　網淡定曝2不便

韓庚「甜蜜親吻婚紗照」曝光！　爆12月辦婚禮

韓庚「甜蜜親吻婚紗照」曝光！　爆12月辦婚禮

工作太忙，愛情散會

工作太忙，愛情散會

送200萬保障女友　她悔：房登記我名下

送200萬保障女友　她悔：房登記我名下

關鍵字：

同心愛河新人集團結婚電視成家禮

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

男嬰喝母乳狂吐！竟是小腸扭轉900度　

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面