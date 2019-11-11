永結同心浴愛河！花蓮62對新人集團結婚　贈50时電視成家禮

▲花蓮縣秋季集團婚禮，共計62對新人結成連理，由縣長徐榛蔚親自證婚並頒發結婚證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣「愛戀花蓮 幸福一生」秋季集團婚禮，10日於遠雄悅來大飯店共計62對新人結成連理，由縣長徐榛蔚親自證婚，頒發結婚證書，給予最誠摯的祝福。縣府除了致贈每對新人50吋液晶電視作為成家禮。當晚更加碼抽出遠雄悅來大飯店總統套房住宿券，讓幸運新人在山海見證下度過一個美好浪漫的新婚之夜。

新人在現場貴賓與親友的祝福及歡呼聲中，攜手緩步從飯店大廳途經海側步道、四季花園，踏上紅毯至宴會廳。婚禮由花蓮港教會室內樂團、何嘉仁幼兒園分別以動人樂曲及活潑舞蹈揭開序幕。結褵六十載的鑽石婚代表蘇金龍、蘇王玉娌透過影片分享婚姻相處之道，傳遞愛情歷久彌堅、忠貞不渝的精神，成為新人學習楷模。

▲花蓮縣府除了致贈每對新人50吋液晶電視作為成家禮。

證婚人縣長徐榛蔚、男方主婚人前花蓮縣長傅崐萁、女方主婚人壽豐鄉長曾淑懿、男方介紹人花蓮縣議會議員謝國榮、女方介紹人花蓮美崙浸信會蕭平牧師共同為新人福證，現場洋溢溫馨喜悅氛圍。徐榛蔚也於當日晚宴親自頒發登記換發之身分證，象徵新人邁向人生另一段旅程，迎向未來的康莊大道。

▲漫畫家蕭言中大師提供愛情鳥設計為活動增添色彩。

花蓮縣政府辦理集團結婚迄今24屆，促成1925對新人共結連理。每年除了辦理婚前教育課程、致贈成家禮、祝福禮，更為新人爭取婚紗、喜宴、伴手禮、等各式婚禮相關優惠，建立良好口碑，吸引許多新人爭相報名。

▲戶政事務所到場為新人辦理結婚登記。

今年漫畫家蕭言中大師提供愛情鳥設計為活動增添色彩；花蓮市、吉安鄉戶政事務所到場為新人辦理結婚登記，誠摯歡迎大家在山明水秀的花蓮結為連理，共創幸福宜居的美好城市。

花蓮縣府每年於春、秋二季辦理集團結婚，凡男、女其中一方設籍花蓮縣滿一年者或身分證字號開頭英文字母為U者，均可報名。今年首度開放名額予在地工作者，讓來到花蓮打拼的異鄉遊子也能共同感受成家的溫暖與縣府的關懷，敬請未婚的民眾把握報名機會。