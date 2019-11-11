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客吃牛排不要麵「想多換一塊肉」　拒加錢硬拗...他傻：你臉上就有厚厚2塊

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▲▼牛排、豬排、鐵板麵。（圖／記者陳俊宏攝／負面新聞禁用此圖）

▲一般鐵板牛排通常都會附上鐵板麵。示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者張嘉晏／綜合報導

到餐廳吃飯若遇到不想吃的配菜，有些店家會允許更換成其他等值的小點。一名餐飲業網友就抱怨，日前有位客人到他們牛排館吃飯，點餐時竟說要把鐵板麵換成肉，刷新他三觀，當場直接拒絕「不可能啦！」網友們看完也都諷刺表示，「那我不要三色豆，要換三塊肉」、「臉上已經有厚厚兩大塊了」。

「那你可不可以給我錢，我不要給你餐點？」一名在牛排館工作的網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示日前遇到一名客人，點餐時跟他說餐點裡不要放鐵板麵，想要以此多換一塊肉，讓他當場傻愣。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，不要麵換蛋還可以，「換肉還不貼錢是哪招啦！」當場拒絕客人這不合理的要求，心中還不禁懷疑對方是不是同業派來鬧的間諜。

▲▼ 網友回覆 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 網友回應 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完紛紛表示，「切一塊肉屑給他就好了」、「老闆，我不要三色豆，幫我換三塊肉，謝謝」、「問他：都生肉可以接受嗎」、「麵能換蛋我就已經很開心了欸」、「跟他說：你臉上就有厚厚的兩大塊了啊」。

不過也有過來人指出，有些牛排館不要麵的話是真的可以換一小塊雞肉或豬肉，那位客人可能以前都是去那種店，才以為可以換。

原PO對此則表示，這種店真的已經不常見，至少他們家沒有這種規定。他隨後提出「加錢」方案但客人也不想，而且對方之前已經累積過黑歷史，真的就只是奧客而已，「他上次還帶狗來，叫他放桌下死不要，硬要抱著，直到我問他要不要改外帶，他才放桌下。」

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