供品拜「紅豆餅」路人碎唸！她無奈：心意最重要　網反曝眉角...長知識了

▲ 原PO用紅豆餅當供品 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友日前拜拜時，選了紅豆餅而非水果當供品，結果路人看到後便碎唸一波，讓她很無言。她認為拜什麼東西不是最重要的，心意才是重點。對此有網友很認同，「當然要拜自己愛吃的」、「我都拜蛋塔薯條」，但也有人提醒，還是要看廟方規定為佳。

「心誠則靈，拜何物很重要嗎！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己日前去拜觀音娘娘時，供品沒有遵從傳統選擇水果，而是奉上自己愛吃的紅豆餅，想說拜完回家，還有個小確幸可以享受，沒想到此舉卻被路過的陌生人頻頻碎唸。

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貼文一出，許多網友都回應，供品五花八門，紅豆餅還算是正常的了，笑說神明應該也會吃膩水果；倘若真的有疑慮，用「擲筊」的方式最公平。

▲拜拜供品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網友們紛紛分享看過的各種供品，「我看過有人只拜一杯清心福全」、「當然是拜自己愛吃的啊」、「我都拜蛋塔、麵包、多多、薯條...」、「我去的地方有虎爺，我還拜了貓肉泥」、「心意最重要啊」、「拜pizza、牛排、小火鍋、蚵仔煎」、「無心，一切都是多餘」。

不過也有網友提醒，有時還是要站在廟方的角度來看，畢竟有些宮廟是看日子決定葷素的，「寺是全素，還是要看一下喔」、「我上次拜油飯，結果也是叫我不可以，說只可以拜素的」、「土地公愛甜食花生糖，基本上祂位階較低層，親民，來者不拒。成佛的觀音如同佛祖一樣，鮮花，素果為佳」。

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