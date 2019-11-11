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長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」0參與　全團偷偷關心...落單妻尷尬了

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▲▼菲律賓長灘島陸上活動。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲菲律賓長灘島是知名度假勝地。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

和心愛的另一半到異國度蜜月，是許多人憧憬的事。一名女網友多年前和前任到長灘島度蜜月，原本浪漫的旅程，在對方猛滑手機，全程不參與的情況下，瞬間崩壞又掃興，甚至整團人都發現不對勁，紛紛關心她。

女網友在「爆怨公社」寫下這段糟糕的回憶，當時男方主動提議度蜜月，地點也是他選的，結果到了長灘島，5天都拿著手機到處蹭WiFi，而且所有活動都不玩，就待在樹下發臉書。

請繼續往下閱讀...

現在回想起來，她仍滿腹委屈與怨懟，不禁怒道「這跟在台灣去便利商店玩手機有什麼不一樣，整整5天都我一個人跟團在玩，他在他的臉書世界發文聊天。他是第一次出國，況且都來蜜月了，能不能不要每分每秒都在臉書臉書，我真的不誇大，所有團員、導遊、領隊在吃飯時都問我，妳老公累？我只能尷尬地笑笑說，他去抽菸借WiFi。

▲▼滑手機、低頭族、iphone。（圖／翻攝Pixabay）

▲前任當時只知道滑手機，活動行程都不參與。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

當時對方這個行為，讓原po警鈴作響，回飯店就是不斷吵架；同時，她還得催眠自己，別去亂想這男人是否有其他人。儘管這已是過眼雲煙，她依舊難忘懷，「能否問問你們的蜜月是否也這樣？」

對此，網友們紛紛回應，「這樣真的很尷尬，光一起吃飯只看手機不聊天的我就受不了了」、「雲端的丈夫」、「要是我就直接放生他」、「出國一直滑手機真的很倒彈」。

另外，熱心網友也勸道，都已經離了，就不要再去回憶，跟自己過不去，「可以感覺出來，妳還是很不甘心，不過爛人就是爛人，該慶幸自己解脫了，專心找下一位比較實際。或許妳覺得我說得很輕鬆，但因為自己也經歷過，現在覺得當時好傻好天真，所以才勸妳的」。

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