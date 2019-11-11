基隆彩色漁村奪「景觀界奧斯卡」殊榮　你的IG上還沒有#Keelung就太low了！

▲社群媒體上超夯的打卡熱點「正濱漁港彩虹屋」，一舉拿下「2019國際景觀建築師協會景觀大賞」社區營造類卓越獎殊榮。（圖／基隆市政府提供）



生活中心／基隆報導

你去過正濱漁港彩虹屋了嗎？從去年開始，FB、Instagram上出現了一系列色彩繽紛的網美照，照片中成排相連的彩色公寓座落於漁港邊、碧藍天空與公寓的斑斕色彩一同倒映在海面上，形成一幅唯美的「彩色漁村」奇幻景緻，這樣的美景也讓喜歡旅遊、攝影、拍照打卡的網美們趨之若鶩，在社群媒體上掀起熱潮。基隆市的「正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫」不僅帶來人潮、重新活化了正濱漁港，也一舉拿下「2019國際景觀建築師協會景觀大賞」社區營造類卓越獎。

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▲從高處俯瞰可以看見整個港口全貌。（圖／基隆市政府提供）



有港口的地方，就有故事。作為一座海港城市，基隆市臨海的地理特性，周遭遍佈多個漁港，正濱漁港在歷史上曾具有舉足輕重的地位，但光鮮亮麗的過往隨著時間慢慢被刷淡，基隆市政府也不停在思考該用何種方式活化這座漁港，帶來更多不一樣的可能。市政府於2016年起便舉辦許多開放性的討論，包含跟大學合作、與在地居民、建築師及NGO團體等進行一系列腦力激盪，都發處也藉由一連串的色彩計畫，從和平橋逐步擴大範圍，2017年正濱漁港開始了「懷舊碼頭色彩計畫」由文化大學景觀學系郭瓊瑩主任帶領建築師、地方NGO團隊及居民一起推動，並於2019年完成所有工程。

▲左起至右：基隆市都發處科長陸道宏、頒獎人前APR會長鄭國輝、文化大學景觀學系郭瓊瑩主任、基隆市環境景觀總顧問許晉誌。（圖／基隆市政府提供）



有「景觀界奧斯卡」之稱的「國際景觀建築師協會景觀大賞」，是國際認證的景觀專業領域指標性獎項，基隆市正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫與眾多優秀作品一同競爭，脫穎而出奪得社區營造類卓越獎之殊榮，11/8晚間於菲律賓宿霧舉行頒獎典禮，由基隆市環境景觀總顧問許晉誌與都市發展處陸道宏科長代表接受表揚，一舉拿下世界級的榮耀，也令共同參與此計畫的地方團體、在地居民們與有榮焉。

▲只要在Instagram上搜尋「正濱漁港」或「Keelung」的hashtag，就會跳出海量的唯美照。（圖／翻攝自Instagram）



基隆市政府長期致力於提升城市景觀品質，持續進行社區營造，並積極推動地方創生，在基隆市各區域都能看見充滿創意與文化力的成果展現，結合有山有海的自然環境，也讓基隆市成為這一兩年來北台灣出遊的城市首選，從社群媒體上海量的#Keelung hashtag可見一斑。此次的「正濱漁港懷舊碼頭計畫」正是基隆市政府與在地居民、基隆城市景觀發展協會合力推動的成果，對正濱漁港的重新規劃也吸引不少店家入駐，無論是想要一嚐基隆名產「吉古拉」，或是喜歡近距離看著港邊景致啜飲香醇的咖啡、體驗異國料理融合鮮甜海味在嘴裡迸發的滋味、逛逛花店邊吹海風邊上一堂花藝課⋯⋯懷舊的漁港，開始綻放全新的生命，這個週末就揪姊妹們來一趟正濱漁港感受它的魅力。