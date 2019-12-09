基隆知名麵店驚傳收攤！簽約外送5個月「抽成30%」虧慘　改賣調理包

▲2大外送平台平均抽成超過3成。（資料照／記者林敬旻攝）



記者許力方／綜合報導

美食外送在台興起，漸漸改變消費習慣，連地瓜球小攤販都加入衝業績，但業者普遍至少抽成30%，有店家就苦嘆，如果是隔壁的客人，懶得下樓叫外送，「代表我已經硬生生被抽走30%！」訂單交到外送平台手上，不僅現金流被掌控，還抽成30%，如今傳出，基隆有知名麵店加入外送反虧損，簽約不到1年實體店面就收攤，改賣調理包。

在路邊擺攤賣排骨酥、地瓜球，老闆一人顧攤，還加入外送平衝業績，雖然業績變好，現金量卻變少。他接受《東森新聞》訪問時說「因為等的時間也是再等，剛好線上有客人點餐，就是多的收入」，另一方面也是為了打口碑、知名度，坦白說要用外送賺錢很困難，只能「加減賺」。

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▲簽約外送5個月「抽成30%」！不少店家苦嘆虧本。（圖／東森新聞）



據了解，透過外送平台交易，訂單營業額都扣在平台裡，但款項一個月固定發放2次，結算區間得往前推2周，最久會被押到一個月，且實際領的金額不到7成，現在兩大平台都抽成超過30％，維護費500到600元，簽約費3000到5000元。營業額現金流被掌握在平台手上，店家多了訂單、原物料用料提高，但抽成高的嚇人，沒有準備周轉金，恐怕吃不消。

就有經營小餐廳的店家，因平台抽成實在太高，負擔不起其它人力費用的增加，一間義式餐廳許姓店長受訪時坦言「可能我隔壁的客人，他不想下樓，就叫（外送）他們直接送，就代表我已經硬生生被他抽走30%。」一份餐點，扣掉人事、水電、食材成本，過去淨利可達30%，現在交給外送平台，30%獲利通通被賺走。

此外，基隆也有知名麵店驚傳收攤，根據《TVBS新聞台》報導，韓姓老闆苦嘆，外送平台抽成高達3成，但講難聽一點，他們賣一碗麵獲利僅4成，加上房租、人事、水電瓦斯成本根本負擔不起，本來月均收入可達3至5萬元，今年7月加入外送平台後，大概少了3萬元，扣掉30%抽成，月入不到12萬元，平均少了4萬元，等不到約滿1年，11月底店面就先收了，現在改做調理包。

新北市經發局商業發展科長潘守廉日前表示，外送平台的說法是，市場剛開始要推動業務，相對行銷資源花費較多，目前較大的平台平均抽成都超過30%，希望中央盡快訂定企業的公平交易條例。雙方簽訂契約時可能有分成周結或月結，有業者反應常常時間到了卻沒拿到錢，已經協助餐飲業者12月初向內政部申請協會成立。