快訊／「摔在消防隊前！」基隆男從停車場墜樓亡　媽媽：我陪他兩天了

▲ 基隆信二路停車場驚傳男子墜樓，媽媽放聲痛哭：我陪他兩天了。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局防災大樓正前方騎樓，10日下午5時許一名男子從高處墜樓當場身亡，男子媽媽放聲痛哭說，兒子有輕生念頭，已陪他兩天了。兒子說要上樓去停車場拿東西，還要母親不跟上樓，沒想到一直等不到人，警方已封鎖現場，男子墜樓原因正由警方調查案發原因。

基隆消防局信二分隊值班隊員說，10日下午接近傍晚，外頭傳來異常巨響，並到外出查看，驚見有名男子躺臥在路面，當場死亡沒有送醫。基隆市信二立體停車場，共有13樓，從5樓起就是開放式的停車場，消防局信二分隊及防災大樓，位在1、2樓。

據了解，死者為40歲多歲林姓男子，林男有輕生念頭，母親已陪他兩天，得知消息放聲痛哭。她說，兒子將包包拿給媽媽，叫她不要跟上樓，遲遲一直等不到兒子下來，沒想到，墜樓慘死在騎樓道路上。附近民眾表示，曾見過男子，他連續兩天都有來。至於墜樓原因正由警方調查釐清中。

這棟大樓在2019年4月，也有一名男子墜樓亡。

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▲ 男子媽媽放聲痛哭說，兒子有輕生念頭，已陪他兩天了。

▲ 基隆市消防局防災大樓正前方騎樓。

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