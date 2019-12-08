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基隆港最閃耀「聖誕燈光派對趴」　副市長林永發與教會點亮17米高聖誕樹

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▲ 基隆港最閃耀「聖誕燈光派對趴」 副市長林永發與教會點亮17米高聖誕樹。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆港最閃耀「聖誕燈光派對趴」，副市長林永發與教會點亮17米高聖誕樹。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接聖誕佳節，基隆市政府2019年再度與基隆市基督教聯合關懷協會攜手合作，舉辦「天降神子－真愛基隆」聖誕節系列活動，7日晚間的聖誕點燈晚會，副市長林永發與立委蔡適應及多位議員一同與教會人員主持LED聖誕樹點燈儀式，北台灣港濱最閃耀的聖誕趴。

文化局指出，在主辦團隊的巧思設計之下，在海洋廣場打造極具特色的打卡拍照熱點「LED聖誕樹」，以耀眼的光芒溫暖了寒冬，照亮了大家所居住的城市，另外周邊的許願橋、平安鐘樓、馬槽、萌羊等等與聖誕節意象相關的裝置藝術，讓過往的大人、小孩都感受到濃濃的佳節氣氛。

▲ 基隆港最閃耀「聖誕燈光派對趴」 副市長林永發與教會點亮17米高聖誕樹。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆港最閃耀「聖誕燈光派對趴」。

7日晚間的聖誕點燈晚會，由祝福禱告與詩班敬拜揭開序幕，祝願所有市民揮別過往、迎接充滿新希望的一年。林永發特別感謝基督教聯合關懷協會連續幾年與市府合作，打造這場北台灣港濱最閃耀的聖誕趴，讓遊客不論是由哪個方向進入基隆市區，或從港區的任何角度，都可以看到聖誕樹暖暖的光芒與滿滿的祝福，陪伴大家迎接每個平安日。

文化局並表示，除了聖誕樹點燈儀式，22日晚上將舉行歡樂聖誕晚會，現場將有連串溫暖人心的聖樂組曲陪伴大家一同歡慶聖誕佳節，不論是不是基督教徒，都歡迎到場共度溫暖、歡樂的聖誕夜。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 基隆港最閃耀「聖誕燈光派對趴」 副市長林永發與教會點亮17米高聖誕樹。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆港最閃耀17米高聖誕樹。

▲ 基隆港最閃耀「聖誕燈光派對趴」 副市長林永發與教會點亮17米高聖誕樹。（圖／基隆市政府提供）

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