女星姊失蹤21天「下身赤裸陳屍機電室」　監院通過基市衛局糾正案

記者黃翊婷／綜合報導

資深特技演員陳竹音的姊姊去年3月2日被發現陳屍在基隆銀行大樓頂樓的機房，由於全案過程離奇，一度掀起社會各界熱議。監察院認為，基隆市衛生局在照護以及接返的作業流程中有疏失，還給予高雄市衛生局不實答覆，現階段已通過對基隆市衛生局的糾正案。

▲陳竹音（右）與姊姊（左）感情很好，只要工作有空檔就會去探望她。（圖／翻攝自陳竹音臉書，下同）

根據《自由時報》報導，陳姊患有重度智能障礙，12年前入住龍發堂，後來因為龍發堂被認為是法定傳染病的流行地點，高雄市衛生局立即安排轉介等相關照護，沒想到基隆市衛生局李姓個管師並未依照程序辦理，也沒有提供家屬協助，還頻頻催促陳家年邁的奶奶前去接人，之後又告知高雄市衛生局「已由家屬接回後入住醫療機構」，結果一家人再度相見時，卻已經天人永隔；監察院調查後認為過程中有重大違失，目前已通過對基隆市衛生局的糾正案。

回顧整起案件，陳家奶奶是在2018年2月4日接獲通知，要求將陳姊接回，並聲稱隔天就會安排住進醫院，後來衛生局來電表明還要等床位；同年同月9日上午9時許，家屬前往衛福部基隆醫院求助，無奈醫院只收短期病人，開藥、打針後就請他們將人帶回家休息，沒想到2個小時之後，奶奶剛忙完廚房裡的事情轉身想找孫女，人卻消失不見了。

▲陳竹音的姊姊拍照時總是很開心。

而這一找就是21天，眾人直到2018年3月2日才在基隆二信大樓10樓頂的機電室裡，發現下半身赤裸的陳姊。當時陳竹音接受媒體訪問，難過地說，一想到當時的情形心就很痛，全家人只希望能知道姊姊死亡的真相，「沒有什麼要說的了，我會請檢察官，請他允許我們去現場勘驗」、「要求看現場衣物的照片，才有辦法拼湊出真相，我們當然不希望有這樣惡質的犯罪者」。

雖然家屬一度認為死因不單純，不過，2018年7月間法醫公布解剖報告，證實陳姊為自然死亡，並無外力介入。如今監察院著手開始調查相關單位疏失，也算是還給家屬一個遲來的公道。