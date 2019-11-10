韓國瑜酸綠選民、批蔡政府　蘇貞昌：不要因為選情不好就罵不入流

▲蘇貞昌。（資料照／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前砲轟蔡政府，「有幾流的人民就會選出幾流的政府」，9日在批民進黨「貪汙腐敗、派系分贓，一群人跟匈奴一樣不停掠奪」。對此，行政院長蘇貞昌10日受訪時回應韓國瑜，不能因為自己選情不好，就罵選民不入流。

蘇貞昌赴台南視察「南科擴建三期」，針對韓國瑜批評民進黨是「匈奴」，他表示「不妥當」，要選總統的人要有起碼尊重選民，不能因為自己選情不好，罵選民不入流，說什麼幾流的選民、幾流的選民，這很不好，進一步應該要為民表率，用語、用詞、內容都應該要相當的水準，不要粗鄙不堪。

蘇貞昌也說，台灣民主政治已經很成熟，希望一次一次的選舉，能夠帶動台灣民主更落實、更向上提升，應該要選的人本身就要自制。

蘇貞昌9日開啟假日輔選行程，到彰化與民眾座談，有民眾發現蘇貞昌致詞時雙腳站在塑膠椅上，引來討論，對此，蘇貞昌說，當天群眾非常多，所以特別拉著椅子、凳子，就站在群眾中間，他們特別覺得一個七十幾歲的行政院長，還可以站在板凳上演講，他們都沒看過，覺得很新鮮，也覺得很貼近地氣，貼近人民。

▲韓國瑜基隆傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

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