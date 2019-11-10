上任300天「從蚊子顧到豬仔」　蘇貞昌拚有感：有政府、會做事

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者蔡文鈴／台北報導

衝刺2020大選，民進黨力拚國會過半，行政院長蘇貞昌9日開始啟動假日輔選。昨日正好是蘇貞昌上任300天，他在臉書表示要讓民眾感覺到「有政府，會做事」，這是不變的任務。

蘇貞昌9日從早到晚，連跑六場輔選活動，以及跟彰化鄉親座談，他與民眾交流時細數內閣政績，自他上任第一天就嚴格防堵非洲豬瘟。

蘇貞昌表示，自己當行政院長從台灣尾顧到台灣頭，「從蚊子顧到豬仔」，若豬肉失守「養豬的、載豬的、吃豬的、殺豬的、賣豬的，都出局」，並批評那些最裡吃著豬肉卻罵蔡政府沒做事的，吃得整嘴「胡蕊蕊」。

蘇貞昌說，台灣在蔡政府執政下，股市破萬點超過五百天、經濟成長回到亞洲四小龍之首。政府減稅、增福利，照樣達成年度結算有賸餘。我們也一起竭盡心力、嚴密把關，守護大家最愛的滷肉飯，不讓非洲豬瘟進來台灣。最重要的是，守護台灣的自由和民主。

蘇貞昌強調，這三百天來，帶領內閣同仁，一天都沒有放鬆，每天都和你一起衝，「台灣是我們的國家，只要團結，我們一起繼續拚，一起讓國家向前進。」

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