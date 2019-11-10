連兩週三重掃街　柯文哲讚：李旻蔚雖是新人但台風穩健

▲柯文哲陪同李旻蔚赴三重跳蚤市場掃街拜票。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／新北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲10日赴三重跳蚤市場，與民眾黨參選人李旻蔚掃街。柯文哲大讚，李旻蔚雖然是新人，但台風非常穩健，「厲害厲害」，至於選情就跟考聯考一樣，永遠沒有準備好的一天，「盡量準備吧」。

被問及連續兩週幫李旻蔚掃街，是選情比較危險還是比較有把握？柯文哲表示，因為比較近，比較遠的地方真的要去輔選比較難，「我們又不像那個...，整天請假沒辦法，還是要上班」，就時間上的關係，所以三重比較容易過來。

柯文哲還說，「選情是這樣，跟考聯考一樣，永遠沒有準備好的一天，盡量準備吧」。

李旻蔚表示，她自己算是新人，雖然在地方服務九年，跟里民、里長、鄉親算是都有認識，但曝光率沒有全台灣知名的人，或是現任議員來得多，市長用主席的身份來當然是有加分。

對於對手民進黨參選人余天有總統蔡英文加持，是否會擔心？李旻蔚強調，還是要看對地方有什麼作為，「我們也是在地方九年，跟鄉親生活在這個地方，會更努力讓大家更認同我們」。

至於會不會擔心，李旻蔚說，應該是還好啦，現在總統候選人兩組，地方選擇是比較多，相信民眾知道跟自己最貼近的人，找得到人是最重要的。聽完李旻蔚的回答，柯文哲不禁大讚，「旻蔚講話...她雖然是新人，台風非常穩健，厲害厲害」。

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