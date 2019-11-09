獨／宋楚瑜11/13宣布參選2020總統　「藍綠閃邊」打造新第三勢力

▲親民黨主席宋楚瑜將於11/13日宣布參選。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

2020大選倒數，不滿藍綠總統參選人的氛圍濃厚，政壇人士研判投票率可能創下新低。親民黨發言人張碩文日前透露宋楚瑜參選機率高達八成，不過根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，在確認第三勢力發展空間後，宋楚瑜百分之百確定參選，內定宣布的日期為11月13日。

知情人士透露，宋楚瑜參選2020總統，避免親民黨泡沫化固然是主觀因素之一，但客觀的條件也對宋楚瑜相當有利。

親民黨內部研判，蔡英文執政「不滿意度」長期高達五成以上，顯示民進黨執政不被人民接受，但國民黨推出的高雄市長韓國瑜，無法讓多數人民信賴，宋楚瑜的出現可成為淺綠和淺藍選民的另一個選擇，再加上尚未表態的中間選民，約可拿下三成五的支持度。

知情人士表示，藍綠都沾邊的宋楚瑜，這次將以打造新第三勢力作為參選起手式，「藍綠閃邊」就是這次參選主軸，由於宋楚瑜近日才決定參選，「親民黨彷彿整個活過來」，宋楚瑜也在近日約藍綠政壇好友，盼能從中挖角。

▲2020大選共有三組人馬參選：韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

據了解，在確認第三勢力發展空間後，宋楚瑜將於11月13日（三）親民黨舉行全國委員會時，說明他參選的想法，會中也將通過徵召案。立法院黨團總召李鴻鈞今天（9日）接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「再給宋主席一些時間，下禮拜一定會給大家答案。」

針對今日傳出的「郭宋配」的傳聞，李鴻鈞連忙否認說，目前都沒這消息，「我真的不清楚」。郭台銘幕僚私下透露，團隊上午看到這則新聞都非常驚訝，但這確實是一個組成第三勢力的方案，內部會研究看看，但成案機率不高。

回顧宋楚瑜角逐總統的大位的過往，他從政壇一路發展直至擔任台灣省長，2000年，因為爭取國民黨總統候選人提名未果，與前總統李登輝翻臉，一度跟藍營決裂。為了扳倒綠營，2004年，宋楚瑜與前國民黨主席連戰上演「連宋合」，但最後還是輸給連任成功的前總統陳水扁。

總統蔡英文在2016年上任後，聘任宋楚瑜為總統府資政，親民黨跟綠營關係也開始走近。宋楚瑜更曾在2016、2017年擔任我國代表出席亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議。不過，宋楚瑜因兩岸立場惹議，在今年5月2日親召開記者會表示，他不需要資政這頭銜，即日起退回資政聘書。

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