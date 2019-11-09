宋楚瑜第五度角逐總統大選　一張圖看歷年得票數

▲韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選在即，根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，親民黨主席宋楚瑜將於13日宣布參選總統，這也是他第五度參與總統大選。根據統計，宋楚瑜過去四次總統大選得票數當中，以2004年與前國民黨主席連戰搭檔的「連宋配」最高，但當時仍以0.228%的票數差距輸給尋求連任的陳水扁。

回顧宋楚瑜角逐總統大選的過往，2000年因爭取國民黨總統提名失利，與前總統李登輝與國民黨決裂後，便以無黨籍身份，與張昭雄（現為親民黨副主席）搭檔參選，對決國民黨的連戰、蕭萬長，以及民進黨的陳水扁、呂秀蓮，最後以30多萬票差距敗給陳水扁。

宋楚瑜落選後，成立親民黨，2004年與國民黨盡釋前嫌，成立「國親聯盟」，並與連戰搭檔「連宋配」參選，結果仍以2萬多票的差距輸給尋求連任的陳水扁。

▲宋楚瑜歷年得票數。（圖／記者李帛窈 整理製表）

2012年宋楚瑜搭檔林瑞雄，這是他第二度以親民黨主席的身份參選總統，第三度參與總統大選，對戰國民黨的馬英九、吳敦義，以及民進黨的蔡英文、蘇嘉全，最後僅得36萬多票，敗給馬英九。

2016年，宋楚瑜與徐欣瑩搭檔，第三度以親民黨主席的身分參選總統，第四度參與總統大選，挑戰國民黨的朱立倫、王如玄，以及民進黨的蔡英文、陳建仁，仍輸給蔡英文，但在國會選舉中，獲得三席不分區立委席次，包括李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞，組成黨團參與協商。

另外，根據中選會規定，在政黨推薦方面，最近1次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人得票數之和，達有效票總和5%以上的政黨可以提名候選人。因此，宋楚瑜在2016年選舉，也獲得這次提名總統的門票。

2020大選，宋楚瑜捲土重來，第四次以親民黨主席的身分角逐總統大位，第五次參與總統大選。知情人士透露，宋楚瑜參選總統，避免親民黨泡沫化固然是主觀因素之一，但「不滿藍綠」的客觀條件也對宋楚瑜相當有利。

面對宋楚瑜的來勢洶洶，國民黨總統參選人韓國瑜近日接受專訪時坦言，宋楚瑜確實很優秀，「他對我的影響會比較大」，目前的態勢，宋楚瑜出來，「顯然對藍軍的影響會大，大過綠軍，這個騙不了人，因為屬性的關係」，自己只能繼續地努力，訴諸選民的支持。