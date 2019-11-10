賴清德輔選林昶佐　主持人突喊：台灣未來的副總統站在這裡

▲賴清德替林昶佐輔選站台。（圖／翻攝林昶佐臉書）



政治中心／綜合報導

外界對於「蔡賴配」呼聲極高，然而總統蔡英文和行政院前院長賴清德尚未鬆口。賴清德9日替無黨籍立委林昶佐輔選時，主持人高喊「台灣未來的副總統已經站在這裡」，是否意味「蔡賴配」已成形，外界都相當期待。

林昶佐9日舉辦「蔡英文、林昶佐聯合後援會成立大會」，邀請賴清德站台；賴清德上台致詞時，稱讚林昶佐相當優秀，算是自己人，「一票蔡英文，一票林昶佐，一票民進黨」。

就在賴清德結束致詞後，主持人突然高喊「台灣未來的副總統已經站在這裡」，現場支持者更熱情歡呼「賴清德凍蒜」，賴清德則向主持人拍肩表示，改成「加油」就好。

另外，對於「蔡賴配」議題，賴清德事後受訪則未正面回應。

近期時代力量在民眾黨的出現後，聲勢不如以往，日前時力前發言人吳崢、台北市議員林亮君閃電退出時代力量，震驚外界。對此，林昶佐受訪表示自己已經退黨，不便評論，也稱讚兩位都是優秀的年輕人，相信他們會秉持初衷，在政壇有所發揮。

而在立委選情方面，林昶佐說，如果對手只有國民黨立委參選人林郁方，選情會比較單純，但現在多了民眾黨立委參選人徐立信，選情相對複雜，目前定位是跟自己4年前比賽。

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