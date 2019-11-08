韓國瑜7200萬豪宅案怪「國家機器」 蔡英文：指控要有證據

▲韓國瑜。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人被周刊爆出失業還買7200萬元豪宅。不過，韓國瑜方面卻不滿其買房個資外界，質疑是國家機器介入。總統蔡英文8日一早出席台北國際旅展時回應，韓國瑜不該一句國家機器就打死所有人，指控應該要有證據。

國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾買台北市南港的7200萬元豪宅。對此，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之認為，「這件事情為什麼消息會這樣走漏」，真的是非常奇怪，「當然我們絕對合理懷疑是國家機器。」他也說，韓一直是用「以房換房」方式，去付該房的頭期款，後續都是用貸款，「這個選舉操作很奇怪， 難道現在大家買房子都不行嗎？」

對此，蔡英文8日一早受訪時表示，既然要有質疑，作為總統參選人應該要說清楚，國家機器這件事情，要指控就要有證據，過去幾次韓國瑜都曾指控國家機器，後來卻都沒有得到證實，對於這樣的事情，發言應該要謹慎。

蔡英文強調，韓國瑜應該要講清楚是那些個資外洩，哪裡有嫌疑，這樣才能做後續處理，「不能一句國家機器打死所有人，不是嗎？」

其他人也看了這些新聞...

►「不是拿7200萬買房子！」 韓國瑜：我是向銀行貸款

►被爆買7200萬南港豪宅 韓國瑜嗆三立記者：你的問題誤導

►還原真相／韓國瑜7200萬豪宅風波 用「貸款」還賠錢賣掉

更多熱門新聞...

►韓國瑜失業砸7200萬買豪宅 林俊憲酸：庶民出手未免太大方

►韓國瑜7200萬豪宅遭疑「炒房產」 黃國昌：不是說要看見年輕人的痛苦？

►韓國瑜買豪宅 韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

►白白胖胖也是一種美