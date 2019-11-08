控同事性侵還稱讚屁股很漂亮　醉女「先回家洗澡」輸了

記者黃翊婷／綜合報導

新北市葉姓男子被指控，今年5月間邀請女同事到家中喝酒，卻趁機性侵，事後還稱讚對方「屁股很漂亮」；但他挨告之後，辯稱之所以會發生性關係，是女方先主動誘惑。新北地檢署檢察官認為，女子受害後還先回家洗澡再出門，拖了4天才報案，反應與一般受到性侵害的人不同，加上說詞反覆，最後依罪嫌不足，不起訴葉男。

▲女子酒醒後發現自己下半身赤裸，懷疑遭到性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

根據《自由時報》報導，女子向警方控訴，今年5月間受邀前往葉男的住處喝酒、看夜景，期間一共喝了兩瓶啤酒、梅酒以及些許威士忌，當下只覺得很疲憊，雖然一度有察覺異狀，但以為是夢，直到酒醒才驚覺受到性侵，對方竟然還稱讚自己「屁股很漂亮」，嚇得馬上奪門而出。

不過，葉男到案後辯稱，兩人當天是合意性交，他幫喝醉睡著的女同事蓋被子，卻被摸胸、勾脖子，這才「凍抹條」發生性關係。新北地檢署檢察官認為，女子離開葉家之後，先是回家洗澡再出門前往其他地方，整整拖了4天才到警局報案，反應並不合理，加上沒有其他證據，葉母也證稱兩人在家中聊天聊得很開心，最後依罪嫌不足，不起訴男方。

▼葉男聲稱有進房間幫同事蓋被子，受到引誘才會發生性關係。

● 飲酒過量，有礙健康