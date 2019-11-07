絲襪妹認識3天約出門！精壯男掏「乖乖水」餵下…1年得手400次

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸江蘇淮安一名51歲胡姓男子約女網友出門後，利用加了「乖乖水」的飲料性侵多人得逞，直到一名女子醒來發現下半身的衣物消失，才讓案情曝光。警方表示，胡男手機內存有418名女子的被害影片。

趙姓受害女子表示，她的丈夫長期在外工作，因為無聊才開始玩交友App，並認識了自稱40歲、化名「石墨生花」的胡男，兩人聊了3天後相約吃飯，便坐上對方的轎車離開。

期間，趙女喝下了胡男遞過來的飲料後，開始變得異常亢奮、說話大聲，沒多久便陷入精神渙散的狀態，隨後直接倒在椅子上昏睡，醒來才發現自己半裸躺在家中，完全不記得婚提期間發生的事情，氣得立刻報警。

▲▼趙女喝下飲料後直接昏迷。（圖／翻攝網易新聞）



警方搜查後發現，胡男的手機內有418部性侵影片，受害女子的年齡從20歲至50歲都有，並從他的後車廂查獲大量不明藥水，發現這都是對方從情趣用品店購入，屬於違禁藥品。。

胡男歸案後坦承犯行，表示他本來做生意賺很多錢，但被朋友騙後負債累累，只能靠對女生下藥來滿足並打發時間，且他對這些女生都沒有投入感情，「妻子在我心裡的位置是沒有人能夠替代的」。

警方發現，胡男同時跟不少女性聊天，且行為都非常大方，其中一名秦姓女子要求去寵物店買貓，胡男性侵對方後立刻帶著她去寵物店買貓，常以金錢的方式擄獲女性的好感。法院日前判決出爐，依強姦罪判胡男有期徒刑6年。

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